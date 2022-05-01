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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Лозанна-Спорт
Люцерн - Лозанна-Спорт: обзор матча 01 мая 2022
Люцерн
01.05.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
28'
М. Бюрх
76'
Ф. Угринич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Лозанна-Спорт
Замена
С. Сидлер
️️️️
М. Дрегер
85'
Замена
Н. Чумич
️️️️
Ф. Угринич
81'
80'
Замена
E. Monteiro
️️️️
S. Grippo
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Угринич
76'
75'
Вторая желтая
Х. Маю
Замена
К. Гентнер
️️️️
М. Шульц
71'
55'
Замена
Г. Койялипу
️️️️
Р. Польеро
52'
Желтая карточка
С. Кукурузович
46'
Замена
T. Coyle
️️️️
С. Алакуш
34'
Желтая карточка
М. Пундж
ГОЛ! 1:0!
М. Бюрх
Пас отдал
М. Дрегер
28'
Желтая карточка
М. Бюрх
25'
23'
Желтая карточка
Х. Маю
Желтая карточка
Д. Симани
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
10
Самуэле Кампо
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
30
Ардон Яшари
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
6
Денис Симани
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Лозанна-Спорт
29
Максим Пундж
ЛЗ
63
Армель Зохури
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
14
Хишам Маю
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
10
Альвин Саншеш
ЦФ
2
Simone Grippo
ЦФ
1
Thomas Castella
ЦФ
9
Родриго Польеро
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
27
Никола Чумич
ПВ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
10
Годюэн Койялипу
ЦП
6
Elton Monteiro
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
3-3-4
27
Мюллер
15
Бюрх
10
Шульц
37
Дрегер
10
Кампо
23
Угринич
17
Фридек
30
Яшари
6
Симани
11
27
3-3-5
22
Алакуш
63
Зохури
29
Пундж
14
Маю
7
Кукурузович
16
Требель
10
Саншеш
11
Амдуни
9
Польеро
1
2
37
Дрегер
24
Сидлер
24
Сидлер
37
Дрегер
10
Шульц
4
Гентнер
4
Гентнер
10
Шульц
23
Угринич
27
Чумич
27
Чумич
23
Угринич
9
Польеро
10
Койялипу
10
Койялипу
9
Польеро
2
6
6
2
22
Алакуш
11
11
22
Алакуш
Остались в запасе
Люцерн
Лозанна-Спорт
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
1
Диав Мори
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
17
Simon Grether
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
27
Варол Тасар
ПП
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
Остались в запасе
1
Диав Мори
ВР
71
Карим Соу
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
7
Марвин Шпильманн
ЛП
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Люцерн - Лозанна-Спорт
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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