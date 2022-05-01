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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Витесс
Гоу Эхед Иглс - Витесс: обзор матча 01 мая 2022
Гоу Эхед Иглс
01.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 31 тур
1 : 2
Завершен
Витесс
35'
И. Лидберг
13'
Л. Опенда
69'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Витесс
90'
+4
Желтая карточка
Т. Бейтинк
90'
+2
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Л. Опенда
Замена
M. Berden
️️️️
И. Кордоба
85'
Замена
J. Mulenga
️️️️
И. Лидберг
74'
Замена
О. Хайль
️️️️
Л. Броуверс
74'
73'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
М. Манхоф
69'
ГОЛ! 1:2!
Л. Опенда
Пас отдал
Р. Базур
62'
Желтая карточка
Р. Базур
60'
Замена
Р. Япи
️️️️
А. Грбич
Замена
J. Bakker
️️️️
Й. Крамер
48'
ГОЛ! 1:1!
И. Лидберг
Пас отдал
Б. Куйперс
35'
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Опенда
Пас отдал
Т. Домджони
3'
Желтая карточка
Т. Хайек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
2
Бойд Лукассен
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Гоу Эхед Иглс
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
14
Turan Tuzlacik
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Витесс
33
Эрик Ферстаппен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
44
Энрико Эрнандес
АП
23
Дан Хейсман
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
3-1-1-3-2
44
Нопперт
5
Куйперс
4
Крамер
20
Дейл
20
Броуверс
2
Лукассен
14
Кордоба
88
Ромменс
11
Оратмангоен
3
Наубер
3
Лидберг
3-2-3-2
15
Шуберт
5
Дехи
6
Корнелиссе
37
Хайек
2
Даса
42
Манхоф
8
Домджони
23
Базур
8
Вруг
9
Грбич
17
Опенда
4
Крамер
26
26
4
Крамер
14
Кордоба
7
7
14
Кордоба
20
Броуверс
19
Хайль
19
Хайль
20
Броуверс
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
9
Грбич
27
Япи
27
Япи
9
Грбич
17
Опенда
23
Хейсман
23
Хейсман
17
Опенда
42
Манхоф
29
Бейтинк
29
Бейтинк
42
Манхоф
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Витесс
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
14
Turan Tuzlacik
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
33
Эрик Ферстаппен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
44
Энрико Эрнандес
АП
11
Гьян де Регт
ЛВ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
14
Turan Tuzlacik
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Остались в запасе
33
Эрик Ферстаппен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
44
Энрико Эрнандес
АП
11
Гьян де Регт
ЛВ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Витесс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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