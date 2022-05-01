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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 01 мая 2022
Чикаго Файр
01.05.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 13 тур
1 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
17'
Д. Шакири (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз
Желтая карточка
Д. Дуран
71'
Замена
J. Bornstein
️️️️
Г. Хименес
66'
65'
Желтая карточка
П. Климала
63'
Замена
Д. Неалис
️️️️
Л. Морган
56'
Замена
T. Barlow
️️️️
Э. Флетчер
46'
Замена
П. Климала
️️️️
O. Fernandez
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
45'
+1
Желтая карточка
Р. Чикош
37'
27'
Желтая карточка
Д. Толкин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Шакири
17'
15'
Желтая карточка
Э. Флетчер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
22
Джон Дуран
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
82
Лукиньяс
АП
47
Джон Толкин
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Чикаго Файр
27
Kendall Burks
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
33
Victor Bezerra
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
12
Дилан Неалис
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
3-2-1-1-4
29
Наварро
5
Чикош
16
2
Секулич
30
Хименес
22
Пинеда
10
Шакири
9
Оффор
44
Слонина
22
Дуран
11
Гутьеррес
3-3-1-3
31
Мигел
33
Лонг
13
Неалис
12
Эдвардс
23
Кассерес
90
Морган
25
Амайя
82
Лукиньяс
22
11
Флетчер
47
Толкин
30
Хименес
3
3
30
Хименес
90
Морган
12
Неалис
12
Неалис
90
Морган
11
Флетчер
16
16
11
Флетчер
22
9
Климала
9
Климала
22
Остались в запасе
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
27
Kendall Burks
ЦЗ
33
Victor Bezerra
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
27
Kendall Burks
ЦЗ
33
Victor Bezerra
ЦФ
32
Missael Rodriguez
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
1
Крис Брейди
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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