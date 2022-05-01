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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Янг Бойз
Сьон - Янг Бойз: обзор матча 01 мая 2022
Сьон
01.05.2022, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Янг Бойз
81'
Ф. Стоилькович
65'
В. Сьерро
90+7'
Джордан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сьон - Янг Бойз
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Джордан
Желтая карточка
Б. Ндойе
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Ф. Стоилькович
Пас отдал
Г. Карлен
81'
Желтая карточка
М. Сиприано
70'
Желтая карточка
А. Гргич
67'
67'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Замена
Г. Карлен
️️️️
К. Буа
66'
Замена
Ф. Стоилькович
️️️️
Итаитинга
66'
65'
ГОЛ! 0:1!
В. Сьерро
Пас отдал
Ф. Ридер
62'
Замена
В. Канга
️️️️
Э. Фернандес
62'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Ш. Ниасс
Желтая карточка
Ж. Бамерт
45'
+2
11'
Желтая карточка
Джордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦЗ
39
Натанаэль Сайнтини
ЦЗ
76
Итаитинга
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
33
Кевин Буа
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
10
Феликс Мамбимби
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Сьон
12
Alexandros Safarikas
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
81
Филип Стоилькович
ЦФ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
7
Кевин Варга
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Нико Майер
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
3-2-4-1
18
Фикеншер
15
Каваре
34
Ндойе
39
Сайнтини
6
Сиприано
19
Бамерт
8
Балтасар
7
Дзуффи
8
Гргич
33
Буа
76
Итаитинга
3-2-2-1-2
16
фон Бальмус
6
Фернандес
5
Камара
28
Лустенбергер
23
Масейрас
25
Гарсия
19
Ниасс
32
Ридер
13
Нгамале
9
Джордан
10
Мамбимби
76
Итаитинга
81
Стоилькович
81
Стоилькович
76
Итаитинга
33
Буа
11
Карлен
11
Карлен
33
Буа
6
Фернандес
9
Канга
9
Канга
6
Фернандес
19
Ниасс
4
Сьерро
4
Сьерро
19
Ниасс
Остались в запасе
Сьон
Янг Бойз
12
Alexandros Safarikas
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Нико Майер
АП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
12
Alexandros Safarikas
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
2
Жоэль Шмид
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
77
Adryan
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Остались в запасе
7
Кевин Варга
ЛВ
1
Антони Расьоппи
ВР
27
Левин Блум
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Нико Майер
АП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Ауреле Аменда
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Сьон - Янг Бойз
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
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