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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Портленд
Колорадо - Портленд: обзор матча 01 мая 2022
Колорадо
01.05.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 13 тур
2 : 0
Завершен
Портленд
30'
Д. Рубио
90+5'
М. Кайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Портленд
ГОЛ! 2:0!
М. Кайе
Пас отдал
М. Барриос
90'
+5
Желтая карточка
В. Ярброу
90'
+3
Замена
Н. Мескида
️️️️
Г. Зардес
81'
Замена
Л. Эстевес
️️️️
S. Beitashour
80'
80'
Замена
Б. Бодили
️️️️
Х. ван Ранкин
80'
Замена
З. МакГроу
️️️️
Л. Мабиала
Замена
D. Moor
️️️️
Л. Абубакар
75'
Замена
Г. Валлесилья
️️️️
J. Lewis
75'
73'
Желтая карточка
Х. ван Ранкин
71'
Замена
Д. Айяла
️️️️
К. Паредес
66'
Желтая карточка
А. Ивачич
Желтая карточка
О. Трасти
66'
Вторая желтая
Д. Рубио
63'
63'
Замена
Д. Жупарич
️️️️
Э. Уильямсон
63'
Замена
С. Морено
️️️️
М. Лориа
Замена
М. Барриос
️️️️
M.
55'
Желтая карточка
Д. Рубио
45'
+3
Желтая карточка
Л. Абубакар
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рубио
30'
29'
Желтая карточка
Л. Мабиала
29'
Желтая карточка
Э. Уильямсон
Желтая карточка
M.
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
22
Max
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
8
Кристиан Паредес
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
77
Даррен Япи
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
22
Давид Айяла
ОП
10
Сантьяго Морено
ПВ
2-2-5
5
Абубакар
2
6
Акоста
14
Кайе
11
Рубио
22
23
Ярброу
9
Зардес
14
4-2-1-3
31
Ивачич
2
ван Ранкин
28
Туилома
33
Мабиала
14
Расмуссен
8
Паредес
19
Уильямсон
8
Чара
11
Незгода
44
Лориа
27
Асприлья
5
Абубакар
3
3
5
Абубакар
9
Зардес
20
Мескида
20
Мескида
9
Зардес
22
7
Барриос
7
Барриос
22
14
4
Валлесилья
4
Валлесилья
14
33
16
Эстевес
16
Эстевес
33
33
Мабиала
18
МакГроу
18
МакГроу
33
Мабиала
19
Уильямсон
13
Жупарич
13
Жупарич
19
Уильямсон
8
Паредес
22
Айяла
22
Айяла
8
Паредес
2
ван Ранкин
98
Бодили
98
Бодили
2
ван Ранкин
44
Лориа
10
Морено
10
Морено
44
Лориа
Остались в запасе
Колорадо
Портленд
1
Clint Irwin
ВР
77
Даррен Япи
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
22
Давид Бингхэм
ВР
28
Пабло Бонилья
ПЗ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
77
Даррен Япи
ЦФ
22
Sebastian Anderson
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
28
Пабло Бонилья
ПЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Колорадо - Портленд
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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