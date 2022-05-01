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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Виктория
Славия - Виктория: обзор матча 01 мая 2022
Славия
01.05.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Виктория
90+1'
О. Кудела (П)
90+5'
J. David Beauguel (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Виктория
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. David Beauguel
Желтая карточка
Д. Говорка
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Л. Гейда
90'
+4
Замена
М. Труса
️️️️
Я. Копиц
90'
+4
Замена
А. Чермак
️️️️
П. Буха
90'
+1
Желтая карточка
J. David Beauguel
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Кудела
90'
+1
Замена
М. Таловеров
️️️️
Т. Голеш
83'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
Я. Громада
83'
Замена
И. Шранц
️️️️
О. Лингр
79'
64'
Желтая карточка
Я. Копиц
64'
Замена
Т. Хоры
️️️️
Я. Сикора
Замена
Й. Сор
️️️️
С. Тецл
63'
Замена
Л. Провод
️️️️
И. Траоре
63'
14'
Желтая карточка
М. Гавел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
39
Давид Юрасек
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
Виктория
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
4-1-3-1-1
30
Мандоус
18
Бах
2
Говорка
15
Кудела
3
Голеш
14
Громада
19
Дорли
12
Траоре
32
Лингр
99
Олаинка
11
Тецл
4-3-2-1
36
Станек
4
Перница
2
Гейда
24
Гавел
3
Сантос
20
Буха
23
Калвах
10
Копиц
49
Сикора
8
Москера
9
3
Голеш
40
Таловеров
40
Таловеров
3
Голеш
14
Громада
39
Юрасек
39
Юрасек
14
Громада
12
Траоре
17
Провод
17
Провод
12
Траоре
11
Тецл
11
Сор
11
Сор
11
Тецл
32
Лингр
26
Шранц
26
Шранц
32
Лингр
20
Буха
47
Чермак
47
Чермак
20
Буха
49
Сикора
25
Хоры
25
Хоры
49
Сикора
10
Копиц
46
Труса
46
Труса
10
Копиц
Остались в запасе
Славия
Виктория
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
4
Либор Холик
ПЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
Остались в запасе
4
Либор Холик
ПЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Славия - Виктория
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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