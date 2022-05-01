Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Боавишта
Морейренcе - Боавишта: обзор матча 01 мая 2022
Морейренcе
01.05.2022, воскресенье, 20:00
Португалия. Примейра, 32 тур
1 : 2
Завершен
Боавишта
89'
Р. Мартинс
20'
К. Горре
90'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морейренcе - Боавишта
90'
+6
Желтая карточка
Р. Бракали
90'
Вторая желтая
П. Муса
90'
ГОЛ! 1:2!
П. Муса
ГОЛ! 1:1!
Р. Мартинс
89'
Желтая карточка
С. Мане
83'
80'
Замена
Натан
️️️️
С. Перес
80'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
К. Горре
Замена
J.
️️️️
J.
78'
Замена
Р. Рамуш
️️️️
Паулиньо
78'
Желтая карточка
J.
76'
71'
Замена
Я. Амаш
️️️️
И. Вукотич
Желтая карточка
А. Луис
67'
Замена
А. Луис
️️️️
П. Амадор
66'
Замена
Р. Консейсау
️️️️
М. Силва
66'
45'
+2
Желтая карточка
П. Малхейру
41'
Желтая карточка
И. Вукотич
Замена
Г. Франку
️️️️
K. Mirallas
39'
23'
Желтая карточка
П. Муса
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Горре
Пас отдал
И. Вукотич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Педру Амадор
ЛЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
21
Годфрид Фримпонг
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
6
Jefferson
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
8
Илия Вукотич
ОП
42
Гай Макута
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
79
Педру Малхейру
ЦП
11
Кенжи Горре
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Морейренcе
19
Стивен Витория
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
6
Фабио Пачеко
ЦП
16
Рубен Рамуш
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
23
Натан
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
24
Tomás Reymão
ЦП
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
3-3-1-3
14
Пасинато
28
Сантос
33
21
Фримпонг
5
Амадор
16
Мане
27
Паулиньо
6
9
Мартинс
1
Силва
87
4-1-3-2
1
Бракали
4
Каннон
12
Поросо
26
Абаскаль
20
Феррейра
8
Вукотич
42
Макута
24
Перес
79
Малхейру
9
Муса
11
Горре
1
Силва
27
Консейсау
27
Консейсау
1
Силва
27
Паулиньо
16
Рамуш
16
Рамуш
27
Паулиньо
87
17
Франку
17
Франку
87
6
11
11
6
5
Амадор
9
Луис
9
Луис
5
Амадор
8
Вукотич
25
Амаш
25
Амаш
8
Вукотич
24
Перес
23
Натан
23
Натан
24
Перес
11
Горре
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
11
Горре
Остались в запасе
Морейренcе
Боавишта
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
6
Фабио Пачеко
ЦП
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
1
Алиреза Бейранванд
ВР
24
Tomás Reymão
ЦП
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
6
Фабио Пачеко
ЦП
1
Kewin
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
24
Tomás Reymão
ЦП
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
77
Луиш Сантуш
ПВ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Морейренcе - Боавишта
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
Новости команд
Все
Морейренcе
Боавишта
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+