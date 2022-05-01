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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Метц
Монпелье - Метц: обзор матча 01 мая 2022
Монпелье
01.05.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 2
Завершен
Метц
80'
А. Суке
90+1'
Э. Ваи
24'
Т. Делен
70'
Л. Мафута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Метц
ГОЛ! 2:2!
Э. Ваи
Пас отдал
С. Делайе
90'
+1
87'
Замена
К. Н'Дорам
️️️️
С. Ниакате
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
С. Мавидиди
86'
Замена
С. Делайе
️️️️
Ф. Мойе
86'
ГОЛ! 1:2!
А. Суке
Пас отдал
М. Ристич
80'
Замена
В. Жермен
️️️️
Н. Коцца
75'
70'
ГОЛ! 0:2!
Л. Мафута
Пас отдал
У. Микельбренси
69'
Замена
Л. Мафута
️️️️
Н. де Превилль
68'
Желтая карточка
Д. Ламкель Зе
68'
Замена
О. Нгетт
️️️️
Д. Ламкель Зе
66'
Желтая карточка
П. Сарр
Замена
Ж. Шотар
️️️️
Л. Леруа
63'
Замена
М. Ристич
️️️️
А. Ойонго
63'
Желтая карточка
Л. Леруа
58'
51'
Желтая карточка
В. Пажо
Желтая карточка
А. Ойонго
29'
24'
ГОЛ! 0:1!
Т. Делен
Пас отдал
Б. Траоре
12'
Замена
У. Микельбренси
️️️️
Ф. Сентонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
4
Сику Ниакате
ЦЗ
23
Ленни Лакруа
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Монпелье
1
Матис Карвальо
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
19
Саша Делайе
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Метц
40
Усман Ба
ВР
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
96
Кевин Н'Дорам
ОП
37
Фарид Булайя
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
4-2-2-2
16
Берто
8
Ойонго
12
Сахо
31
Коцца
2
Суке
3
Эстеве
27
Леруа
91
Мойе
5
Кабелла
11
Ваи
45
Мавидиди
3-2-3-1-1
16
Каяр
4
Куяте
4
Ниакате
23
Лакруа
18
Сентонс
3
Делен
29
Сарр
12
Траоре
17
Пажо
60
Ламкель Зе
12
де Превилль
8
Ойонго
23
Ристич
23
Ристич
8
Ойонго
27
Леруа
13
Шотар
13
Шотар
27
Леруа
91
Мойе
19
Делайе
19
Делайе
91
Мойе
31
Коцца
98
Жермен
98
Жермен
31
Коцца
45
Мавидиди
16
Джоаккини
16
Джоаккини
45
Мавидиди
18
Сентонс
25
Микельбренси
25
Микельбренси
18
Сентонс
4
Ниакате
96
Н'Дорам
96
Н'Дорам
4
Ниакате
60
Ламкель Зе
11
Нгетт
11
Нгетт
60
Ламкель Зе
12
де Превилль
14
Мафута
14
Мафута
12
де Превилль
Остались в запасе
Монпелье
Метц
1
Матис Карвальо
ВР
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
40
Усман Ба
ВР
37
Фарид Булайя
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
1
Матис Карвальо
ВР
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
Остались в запасе
21
Дэнли Жан-Жак
ОП
40
Усман Ба
ВР
37
Фарид Булайя
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
75
Ленни Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Монпелье - Метц
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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