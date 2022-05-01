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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Торино
Эмполи - Торино: обзор матча 01 мая 2022
Эмполи
01.05.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 3
Завершен
Торино
56'
Ш. Журковски
79'
А. Белотти (П)
87'
А. Белотти (П)
90+7'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Торино
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
А. Белотти
Пас отдал
Й. Брекало
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
Ш. Журковски
89'
87'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Белотти
Вторая желтая
П. Стоянович
86'
Желтая карточка
С. Луперто
85'
79'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Белотти
Замена
Л. Штулац
️️️️
Л. Хендерсон
78'
Желтая карточка
П. Стоянович
76'
71'
Замена
А. Белотти
️️️️
П. Пеллегри
71'
Замена
Д. Сек
️️️️
У. Синго
70'
Замена
С. Риччи
️️️️
С. Лукич
Замена
М. Бенасси
️️️️
Ф. Ди Франческо
65'
Красная карточка
В. Верре
59'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Журковски
Пас отдал
В. Верре
56'
Желтая карточка
Л. Хендерсон
51'
46'
Замена
К. Ансальди
️️️️
М. Войвода
29'
Желтая карточка
С. Лукич
Желтая карточка
А. Пинамонти
18'
18'
Желтая карточка
М. Войвода
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Викарио
65
Паризи
2
Вити
5
Луперто
30
Стоянович
8
Асллани
26
Верре
6
Хендерсон
14
Журковски
29
Ди Франческо
9
Пинамонти
3-2-3-1-1
99
Бериша
90
Синго
4
Буонджорно
26
Джиджи
23
Войвода
15
Родригес
23
Лукич
4
Побега
26
Прат
7
Брекало
9
Пеллегри
6
Хендерсон
4
Штулац
4
Штулац
6
Хендерсон
29
Ди Франческо
24
Бенасси
24
Бенасси
29
Ди Франческо
14
Журковски
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
14
Журковски
23
Войвода
14
Ансальди
14
Ансальди
23
Войвода
23
Лукич
21
Риччи
21
Риччи
23
Лукич
90
Синго
19
Сек
19
Сек
90
Синго
9
Пеллегри
11
Белотти
11
Белотти
9
Пеллегри
Остались в запасе
Эмполи
Торино
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
10
Недим Байрами
АП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Эмполи - Торино
4
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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