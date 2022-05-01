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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - ЦСКА
Ахмат - ЦСКА: обзор матча 01 мая 2022
Ахмат
01.05.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
46'
Д. Уткин
90+7'
Б. Бериша
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - ЦСКА
ГОЛ! 2:0!
Б. Бериша
Пас отдал
Д. Уткин
90'
+7
Желтая карточка
М. Быстров
90'
+3
80'
Замена
В. Яковлев
️️️️
Х. Карраскаль
68'
Замена
Х. Медина
️️️️
Ч. Эджуке
67'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Г. Щенников
Желтая карточка
А. Семенов
62'
58'
Замена
Б. Фукс
️️️️
М. Мухин
58'
Замена
Е. Ушаков
️️️️
Ю. Языджи
ГОЛ! 1:0!
Д. Уткин
46'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Л. Садулаев
46'
Замена
М. Конате
️️️️
С. Себай
46'
Желтая карточка
Л. Садулаев
45'
38'
Желтая карточка
Ю. Языджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ЛП
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Лечи Садулаев
ПП
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
10
Иван Обляков
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
16
Максим Мухин
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
15
Хорхе Карраскаль
ПП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Халид Кадыров
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
41
Егор Ушаков
ПВ
28
Хесус Медина
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
4-2-3-1
88
Шелия
8
Богосавац
13
Семенов
4
Быстров
40
Уциев
94
Тимофеев
0
Швец
5
Трошечкин
47
Уткин
7
Садулаев
15
Себай
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
10
Обляков
78
Дивеев
15
Бийол
42
Щенников
5
Гбамен
15
Карраскаль
16
Мухин
21
Эджуке
97
Языджи
91
Заболотный
7
Садулаев
7
Бериша
7
Бериша
7
Садулаев
15
Себай
13
Конате
13
Конате
15
Себай
97
Языджи
41
Ушаков
41
Ушаков
97
Языджи
16
Мухин
3
Фукс
3
Фукс
16
Мухин
42
Щенников
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
42
Щенников
21
Эджуке
28
Медина
28
Медина
21
Эджуке
15
Карраскаль
14
Яковлев
14
Яковлев
15
Карраскаль
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Халид Кадыров
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
42
Александр Мелихов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Халид Кадыров
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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