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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Фейеноорд
Фортуна - Фейеноорд: обзор матча 01 мая 2022
Фортуна
01.05.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 31 тур
1 : 3
Завершен
Фейеноорд
70'
З. Флемминг
8'
Л. Гертрейда
25'
Л. Гертрейда
52'
Р. Нелсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Фейеноорд
90'
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
М. Сенеси
Замена
А. Ферати
️️️️
И. Пинту
85'
Замена
А. Самарис
️️️️
Р. Янссен
75'
Замена
C. Benschop
️️️️
Л. Дуарте
75'
ГОЛ! 1:3!
З. Флемминг
Пас отдал
М. Сентьенс
70'
67'
Замена
К. Бассетт
️️️️
Г. Тил
57'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Л. Синистерра
57'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
О. Кекчю
57'
Замена
Б. Линссен
️️️️
С. Дессер
52'
ГОЛ! 0:3!
Р. Нелсон
Пас отдал
Г. Тил
Замена
S. Baghdadi
️️️️
Т. Нослин
46'
Замена
N. Lonwijk
️️️️
М. Анга
34'
25'
ГОЛ! 0:2!
Л. Гертрейда
Пас отдал
Р. Нелсон
17'
Пенальти не реализован!
О. Кекчю
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гертрейда
Пас отдал
О. Кекчю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
12
Иво Пинту
ЦЗ
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Фортуна
34
Майкл Веррипс
ВР
38
Ben Rienstra
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
35
Charlison Benschop
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
4-3-1-3
12
Пинту
4
Анга
4
Янссен
25
Тирпа
6
Дуарте
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
19
Глэдон
14
Нослин
1
ван Ош
4-1-1-3-1
1
Марсиано
2
Гертрейда
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Нелсон
20
Тил
17
Синистерра
9
Дессер
4
Янссен
22
Самарис
22
Самарис
4
Янссен
4
Анга
17
17
4
Анга
12
Пинту
10
Ферати
10
Ферати
12
Пинту
14
Нослин
5
5
14
Нослин
6
Дуарте
35
35
6
Дуарте
5
Сенеси
3
Хендрикс
3
Хендрикс
5
Сенеси
6
Кекчю
20
Хендрикс
20
Хендрикс
6
Кекчю
20
Тил
17
Бассетт
17
Бассетт
20
Тил
17
Синистерра
10
Валемарк
10
Валемарк
17
Синистерра
9
Дессер
30
Линссен
30
Линссен
9
Дессер
Остались в запасе
Фортуна
Фейеноорд
34
Майкл Веррипс
ВР
38
Ben Rienstra
ЦЗ
7
Лисандру Семеду
ПВ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
1
Тейс Янсен
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
38
Ben Rienstra
ЦЗ
7
Лисандру Семеду
ПВ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Фортуна - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
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