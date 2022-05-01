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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Атлетико Гойяненсе
Куяба - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 01 мая 2022
Куяба
01.05.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
82'
R.
45'
Жоржиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Атлетико Гойяненсе
85'
Замена
Айртон
️️️️
Жоржиньо
ГОЛ! 1:1!
R.
82'
Замена
C. Rivas
️️️️
Вальдивия
76'
75'
Замена
Д. Чурин
️️️️
В. Рато
Замена
Алессон
️️️️
M. Silva
75'
Желтая карточка
Ж. Лукас
71'
66'
Замена
А. Энрике
️️️️
Жефферсон
66'
Замена
Шейлон
️️️️
Л. Фернандо
Замена
F. Marques
️️️️
Ã. Cardoso
65'
Замена
É.
️️️️
Андре
57'
Замена
R.
️️️️
Маркиньос
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Жоржиньо
Желтая карточка
Ã. Cardoso
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
20
Вальдивия
ЦП
2
Жоао Лукас
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
6
Жоао Виларди
ЦФ
10
Маркиньос
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
ВР
40
Рамон Менезес
ЦЗ
4
Вандерсон
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
19
Луис Фернандо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
23
Dudu
ЦФ
12
Жефферсон
ЦФ
17
Марлон Фрейтас
ЦФ
38
Лео Перейра
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
Куяба
4
Паулао
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Christian Rivas
ЦП
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
19
Élton
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
10
Rodriguinho
ЦФ
19
Felipe Marques
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
77
Алессон
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
33
Ренан
ВР
6
Артур Энрике
ЦЗ
27
Луан Полли
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
9
Диего Чурин
ЦФ
2-1-5
22
Вальтер
13
Марллон
33
Эмпереур
20
Вальдивия
6
Виларди
21
Андре
22
10
Маркиньос
77
2-2-1-5
1
Роналдо
40
Менезес
4
Вандерсон
44
Баральяс
19
Фернандо
10
Рато
23
17
Жоржиньо
38
Перейра
17
Фрейтас
12
Жефферсон
20
Вальдивия
16
16
20
Вальдивия
21
Андре
19
19
21
Андре
10
Маркиньос
10
10
10
Маркиньос
22
19
19
22
77
77
Алессон
77
Алессон
77
12
Жефферсон
6
Энрике
6
Энрике
12
Жефферсон
19
Фернандо
7
Шейлон
7
Шейлон
19
Фернандо
17
Жоржиньо
11
Айртон
11
Айртон
17
Жоржиньо
10
Рато
9
Чурин
9
Чурин
10
Рато
Остались в запасе
Куяба
Атлетико Гойяненсе
4
Паулао
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
33
Ренан
ВР
27
Луан Полли
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Остались в запасе
4
Паулао
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
33
Kelvin Osorio
ЦП
16
Игор Кариус
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
27
Луан Полли
ЦФ
2
Габриэль Нога
ЦФ
2
Хайнер
ЦФ
35
Эдсон Фернандо
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
7
Leandro Barcia
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Куяба - Атлетико Гойяненсе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
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