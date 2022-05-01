Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Сендерийск
Вайле - Сендерийск: обзор матча 01 мая 2022
Вайле
01.05.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 6 тур
0 : 3
Завершен
Сендерийск
10'
P. Buch Christiansen
29'
Э. Фредериксен
47'
Э. Корнвиг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вайле - Сендерийск
90'
Желтая карточка
R. Hassan
84'
Замена
R. Schouten
️️️️
R. Vinderslev
84'
Замена
M. Dal Hende
️️️️
Э. Корнвиг
Желтая карточка
D. Emmanouilidis
78'
74'
Желтая карточка
Э. Корнвиг
74'
Замена
M. Albaek
️️️️
P. Buch Christiansen
Замена
А. Понсе
️️️️
А. Соуза
72'
63'
Замена
R. Hassan
️️️️
Э. Фредериксен
54'
Желтая карточка
А. Баркарсон
47'
ГОЛ! 0:3!
Э. Корнвиг
Пас отдал
P. Buch Christiansen
Замена
Ж. Опоку
️️️️
Херон
46'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
A. Mucolli
46'
Желтая карточка
Р. Альбентоса
38'
29'
ГОЛ! 0:2!
Э. Фредериксен
Пас отдал
Н. Томсен
10'
ГОЛ! 0:1!
P. Buch Christiansen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
10
Аллан Соуза
ПВ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
30
Александер Брунст
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
4
Херон
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
11
Эдгар Бабаян
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Сендерийск
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
10
José Gallegos
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Вайле
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
3
Жером Опоку
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Сендерийск
23
Robin Schouten
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
20
Лоуренс Томас
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
1-1-1-5
6
Альбентоса
7
Драмме
10
Соуза
14
Мельгор
19
Джорджевич
11
Бабаян
19
4
Херон
3-4-4
3
Гартенманн
12
14
Баркарсон
22
Фредериксен
10
6
Томсен
6
20
8
Корнвиг
18
1
19
17
17
19
4
Херон
3
Опоку
3
Опоку
4
Херон
10
Соуза
9
Понсе
9
Понсе
10
Соуза
6
23
23
6
8
Корнвиг
5
5
8
Корнвиг
20
17
17
20
22
Фредериксен
77
77
22
Фредериксен
Остались в запасе
Вайле
Сендерийск
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
0
H. Hollsberg
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
20
Лоуренс Томас
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
30
Lukas Hägg Johansson
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
0
H. Hollsberg
ЦФ
15
Эбенезер Офори
ЦФ
Остались в запасе
20
Лоуренс Томас
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
23
Kristofer Ingi Kristinsson
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Вайле - Сендерийск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Вайле
Новости команд
Все
Вайле
Сендерийск
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+