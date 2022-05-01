Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Ди Си Юнайтед
Коламбус - Ди Си Юнайтед: обзор матча 01 мая 2022
Коламбус
01.05.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 13 тур
3 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
28'
П. Сантуш
43'
Д. Этьенн
75'
D. Nagbe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Ди Си Юнайтед
82'
Замена
D. Skundrich
️️️️
Р. Канус
Замена
Y. Yeboah
️️️️
Д. Этьенн
82'
78'
Замена
Г. Йоу
️️️️
Т. Фонтас
ГОЛ! 3:0!
D. Nagbe
75'
Замена
Л. Зелараян
️️️️
М. Берри
71'
60'
Замена
S. Djeffal
️️️️
C. Durkin
60'
Замена
М. Эстрада
️️️️
О. Камара
45'
+1
Желтая карточка
С. Бирнбаум
ГОЛ! 2:0!
Д. Этьенн
Пас отдал
J. Williams
43'
36'
Желтая карточка
Б. Хайнс-Айк
ГОЛ! 1:0!
П. Сантуш
28'
Замена
M. Hairston
️️️️
С. Морейра
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Ди Си Юнайтед
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
7
Yaw Yeboah
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Луис Диас
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Ди Си Юнайтед
56
Luis Zamudio
ВР
22
Sofiane Djeffal
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
2
Донован Пинес
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
3-5-2
89
Ром
31
Морейра
6
Менса
3
6
Артур
6
11
Этьенн
12
7
Сантуш
10
Моррис
27
Берри
4-2-5
15
Бирнбаум
4
Хайнс-Айк
6
Канус
14
Смит
24
Грессель
11
Фонтас
21
93
8
19
Флорес
9
Камара
11
Этьенн
7
7
11
Этьенн
31
Морейра
14
14
31
Морейра
27
Берри
10
Зелараян
10
Зелараян
27
Берри
8
22
22
8
6
Канус
12
12
6
Канус
11
Фонтас
7
Йоу
7
Йоу
11
Фонтас
9
Камара
11
Эстрада
11
Эстрада
9
Камара
Остались в запасе
Коламбус
Ди Си Юнайтед
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
11
Луис Диас
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
56
Luis Zamudio
ВР
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
2
Донован Пинес
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
Александру Мэцан
АП
11
Луис Диас
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
56
Luis Zamudio
ВР
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
2
Донован Пинес
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Коламбус - Ди Си Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
Все
Коламбус
Ди Си Юнайтед
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+