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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ницца
Бордо - Ницца: обзор матча 01 мая 2022
Бордо
01.05.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
74'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бордо - Ницца
Замена
Франсержио
️️️️
Ж. Онана
88'
86'
Замена
Ж. Лотомба
️️️️
Ф. Данильюк
Замена
Д. Бриан
️️️️
Т. Лакуа
79'
74'
ГОЛ! 0:1!
А. Делор
Замена
С. Мара
️️️️
Я. Дилросун
73'
73'
Замена
М. Лемина
️️️️
П. Росарио
73'
Замена
К. Стенгс
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
Р. Уден
️️️️
М. Ньянг
72'
70'
Желтая карточка
П. Росарио
64'
Замена
Б. Браими
️️️️
Х. Будауи
63'
Замена
А. Гуири
️️️️
К. Дольберг
Желтая карточка
Марсело
31'
11'
Желтая карточка
К. Тюрам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
6
Том Лакуа
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Жан Онана
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ЦП
29
Ясин Адли
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ПЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
13
Пабло Росарио
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
19
Джастин Клюйверт
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
7
Билал Браими
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
15
Данило
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
4-1-1-2-2
56
Костиль
14
Менса
15
Ахмедходжич
6
Марсело
6
Лакуа
14
Онана
23
Гилявоги
24
Дилросун
29
Адли
16
У-Джо
99
Ньянг
4-2-1-1-2
44
Бенитес
24
Данильюк
20
Тодибо
4
Данте
26
Бар
19
Тюрам
13
Росарио
6
Будауи
19
Клюйверт
9
Дольберг
9
Делор
14
Онана
15
Франсержио
15
Франсержио
14
Онана
99
Ньянг
10
Уден
10
Уден
99
Ньянг
24
Дилросун
14
Мара
14
Мара
24
Дилросун
6
Лакуа
7
Бриан
7
Бриан
6
Лакуа
24
Данильюк
3
Лотомба
3
Лотомба
24
Данильюк
13
Росарио
99
Лемина
99
Лемина
13
Росарио
6
Будауи
7
Браими
7
Браими
6
Будауи
19
Клюйверт
14
Стенгс
14
Стенгс
19
Клюйверт
9
Дольберг
9
Гуири
9
Гуири
9
Дольберг
Остались в запасе
Бордо
Ницца
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
1
Марцин Булка
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Данило
ОП
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Остались в запасе
1
Марцин Булка
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Данило
ОП
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Бордо - Ницца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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