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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Даллас
Канзаc Сити - Даллас: обзор матча 01 мая 2022
Канзаc Сити
01.05.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 13 тур
2 : 2
Завершен
Даллас
22'
Д. Расселл (П)
77'
Д. Шаллой
36'
А. Веласко
43'
Х. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Даллас
90'
+4
Желтая карточка
М. Пас
85'
Замена
F. Jara
️️️️
Х. Феррейра
85'
Замена
Нану
️️️️
М. Фарфан
81'
Замена
Э. Серрильо
️️️️
П. Арриола
Замена
М. Ционис
️️️️
Р. Эспиноза
80'
ГОЛ! 2:2!
Д. Шаллой
Пас отдал
К. Дюк
77'
67'
Вторая желтая
Б. Сервания
63'
Желтая карточка
Б. Сервания
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
О. Росель
63'
62'
Желтая карточка
Х. Феррейра
53'
Желтая карточка
А. Веласко
Желтая карточка
Д. Расселл
50'
44'
Желтая карточка
Э. Твумаси
43'
ГОЛ! 1:2!
Х. Феррейра
Пас отдал
П. Арриола
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Веласко
Желтая карточка
К. Форд
34'
Желтая карточка
R. Walter
27'
Замена
К. Дюк
️️️️
G. Zusi
23'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Расселл
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
22
Logan Ndenbe
ЦФ
12
Кортне Форд
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Даллас
1
Мартен Пас
ВР
3
Марко Фарфан
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
99
Эма Твумаси
ЦФ
16
Tsiki Ntsabeleng
ЦФ
17
Пол Арриола
ЦФ
20
Алан Веласко
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Канзаc Сити
8
Джейк Дэвис
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
3
Андреу Фонтас
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
19
Никола Вуйнович
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦФ
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
77
Жадер Обриан
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
2-2-5
29
6
Володер
8
15
Эспиноза
54
16
Росель
11
20
Шаллой
77
Расселл
12
Форд
2-1-5
1
Пас
3
Фарфан
15
Мартинес
19
Помыкал
17
Арриола
91
Тафари
27
Феррейра
19
Киньон
20
Веласко
15
Эспиноза
10
Ционис
10
Ционис
15
Эспиноза
8
28
Дюк
28
Дюк
8
16
Росель
21
Эрнандес
21
Эрнандес
16
Росель
3
Фарфан
14
Нану
14
Нану
3
Фарфан
17
Арриола
6
Серрильо
6
Серрильо
17
Арриола
27
Феррейра
29
29
27
Феррейра
Остались в запасе
Канзаc Сити
Даллас
8
Джейк Дэвис
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
3
Андреу Фонтас
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
19
Никола Вуйнович
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
77
Жадер Обриан
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
8
Джейк Дэвис
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
3
Андреу Фонтас
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
19
Никола Вуйнович
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Остались в запасе
1
Джимми Маурер
ВР
29
Joshue Quinonez
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
17
Саболч Шен
ЛВ
77
Жадер Обриан
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Канзаc Сити - Даллас
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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