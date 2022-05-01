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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Жил Висенте
Спортинг - Жил Висенте: обзор матча 01 мая 2022
Спортинг
01.05.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 32 тур
4 : 1
Завершен
Жил Висенте
21'
П. Сарабия (П)
38'
М. Эдвардс
53'
Л. Кунья (АГ)
63'
П. Гонсалвеш (П)
45+4'
Ф. Наварро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Жил Висенте
Желтая карточка
М. Рейс
90'
+4
85'
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
Педринью
84'
Замена
Э. Сантана
️️️️
Ф. Наварро
Желтая карточка
Л. Нету
83'
Замена
Д. Браганца
️️️️
М. Нуньес
83'
78'
Замена
Б. Анне
️️️️
С. Лино
Желтая карточка
Паулинью
69'
Замена
Р. Винагре
️️️️
П. Гонсалвеш
67'
Замена
М. Угарте
️️️️
Ж. Палинья
66'
65'
Замена
В. Карвальо
️️️️
A. Leautey
65'
Замена
М. Буэно
️️️️
Г. Абурджания
ГОЛ с пенальти! 4:1!
П. Гонсалвеш
63'
62'
Желтая карточка
Педринью
Желтая карточка
М. Нуньес
59'
Замена
Паулинью
️️️️
М. Эдвардс
56'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Л. Кунья
53'
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
Ф. Наварро
Пас отдал
Педринью
ГОЛ! 2:0!
М. Эдвардс
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Сарабия
21'
12'
Желтая карточка
С. Лино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Жил Висенте
2
Зе Карлуш
ЦЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Георгий Абурджания
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
8
Педринью
АП
42
Эндрю
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
26
Паулинью
ЦФ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Жил Висенте
23
Жига Фрелих
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ОП
21
Жоао Афонсо
ЦП
20
Билел Ауашерия
ЦП
31
Diogo Silva
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
93
Элдер Сантана
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Адан
13
Нету
25
Инасиу
2
Рейс
23
Порро
6
Палинья
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
10
Эдвардс
7
Сарабия
11
Сантуш
3-1-3-4
2
Зе Карлуш
3
Кунья
26
Фернандеш
8
Абурджания
19
Фуджимото
8
Педринью
16
Лино
31
50
9
Наварро
42
Эндрю
28
Гонсалвеш
19
Винагре
19
Винагре
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
21
Браганца
21
Браганца
27
Нуньес
6
Палинья
5
Угарте
5
Угарте
6
Палинья
10
Эдвардс
26
Паулинью
26
Паулинью
10
Эдвардс
50
6
Карвальо
6
Карвальо
50
8
Педринью
21
Афонсо
21
Афонсо
8
Педринью
8
Абурджания
8
Буэно
8
Буэно
8
Абурджания
16
Лино
11
Анне
11
Анне
16
Лино
9
Наварро
93
Сантана
93
Сантана
9
Наварро
Остались в запасе
Спортинг
Жил Висенте
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
23
Жига Фрелих
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
31
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
9
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
23
Жига Фрелих
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
20
Билел Ауашерия
ЦП
31
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Спортинг - Жил Висенте
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
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Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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