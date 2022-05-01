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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАС
Олимпиакос - ПАС: обзор матча 01 мая 2022
Олимпиакос
01.05.2022, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, группа A, 6 тур
3 : 2
Завершен
ПАС
6'
Ю. Эль-Араби
43'
Г. Родригеш
90+8'
Р. Лопеш
45+3'
Х. Хосе Переа
80'
J. Schneider
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - ПАС
Желтая карточка
Р. Лопеш
90'
+9
ГОЛ! 3:2!
Р. Лопеш
90'
+8
Желтая карточка
С. Папастатопулос
90'
+7
86'
Желтая карточка
A. Oikonomopoulos
85'
Замена
A. Oikonomopoulos
️️️️
J. Schneider
Замена
П. Кунде
️️️️
Я. М'Вила
83'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Родригеш
83'
Замена
Тикиньо
️️️️
Ж. Карвалью
83'
80'
ГОЛ! 2:2!
J. Schneider
Пас отдал
К. Станко
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Г. Масурас
73'
62'
Замена
А. Лолис
️️️️
Х. Домингес
Замена
️️️️
А. Бухалакис
56'
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Х. Хосе Переа
Пас отдал
М. Гардавски
Желтая карточка
А. Бухалакис
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
К. Станко
44'
Желтая карточка
М. Персман
ГОЛ! 2:0!
Г. Родригеш
Пас отдал
Г. Масурас
43'
42'
Желтая карточка
М. Салиакас
38'
Замена
М. Салиакас
️️️️
А. Лиасос
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эль-Араби
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
25
Михаэль Гардавски
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
43
Марвин Персман
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
7
Константинос Фортунис
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
ПАС
12
Луис Познански
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Вацлик
5
Рябчук
19
Папастатопулос
27
Ба
6
М'Вила
41
Бухалакис
10
Родригеш
12
Карвалью
7
Масурас
19
Эль-Араби
17
Врусаи
1-3-5
12
Лодыгин
6
Карахалиос
28
Домингес
25
Гардавски
27
Станко
9
Переа
5
Эррамуспе
4
Каргас
8
Лиасос
33
6
М'Вила
25
Кунде
25
Кунде
6
М'Вила
10
Родригеш
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Родригеш
7
Масурас
9
Лопеш
9
Лопеш
7
Масурас
12
Карвалью
9
Тикиньо
9
Тикиньо
12
Карвалью
8
Лиасос
2
Салиакас
2
Салиакас
8
Лиасос
33
24
24
33
28
Домингес
11
Лолис
11
Лолис
28
Домингес
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАС
20
Агуибу Камара
АП
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
7
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
12
Луис Познански
ЦЗ
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
20
Агуибу Камара
АП
47
Огмундур Кристинссон
ВР
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
7
Константинос Фортунис
АП
Остались в запасе
12
Луис Познански
ЦЗ
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Олимпиакос - ПАС
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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