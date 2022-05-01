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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Цюрих
Базель - Цюрих: обзор матча 01 мая 2022
Базель
01.05.2022, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Цюрих
40'
А. Сесай
45+3'
Н. Бораниясевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Базель - Цюрих
Желтая карточка
С. Павлович
89'
84'
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Н. Бораниясевич
Желтая карточка
Д. Ндой
81'
72'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Т. Айегун
Замена
А. Салаи
️️️️
Л. Миллар
67'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
С. Эспозито
67'
Замена
С. Павлович
️️️️
Н. Каттербах
67'
66'
Желтая карточка
У. Думбия
64'
Замена
A. Ćorić
️️️️
А. Маркезано
64'
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Джемаили
46'
Замена
Б. Крамер
️️️️
А. Сесай
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Н. Бораниясевич
Пас отдал
А. Герреро
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Сесай
Пас отдал
Б. Джемаили
Желтая карточка
П. Касами
34'
34'
Желтая карточка
М. Криезиу
31'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
Желтая карточка
С. Лопес
30'
28'
Желтая карточка
А. Сесай
Замена
П. Касами
️️️️
В. Штокер
25'
Замена
Н. Каттербах
️️️️
М. Ланг
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Серхио Лопес
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
18
Вутер Бюргер
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Фидан Алити
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
15
Тосин Айегун
ЦФ
28
Никола Бораниясевич
ЦФ
2
Линдрит Камбери
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Базель
1
Джордже Николич
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Цюрих
16
Марк Хорншух
ЦЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
9
Блаж Крамер
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
8
Стефан Сейлер
ЦФ
27
Фабиан Рохнер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
3-4-2-1
13
Линднер
3
Пельмар
18
Лопес
5
Ланг
18
Бюргер
34
Джака
14
Штокер
20
Фрай
17
Миллар
14
Ндой
94
Эспозито
2-1-2-1-4
25
Брехнер
5
Алити
31
Криезиу
20
Думбия
21
Джемаили
19
Маркезано
3
Герреро
2
Камбери
28
Бораниясевич
15
Айегун
9
Сесай
5
Ланг
3
Каттербах
3
Каттербах
5
Ланг
Каттербах
31
Павлович
31
Павлович
Каттербах
14
Штокер
23
Касами
23
Касами
14
Штокер
17
Миллар
11
Салаи
11
Салаи
17
Миллар
94
Эспозито
11
Фернандеш
11
Фернандеш
94
Эспозито
15
Айегун
29
Гнонто
29
Гнонто
15
Айегун
21
Джемаили
16
Хорншух
16
Хорншух
21
Джемаили
9
Сесай
9
Крамер
9
Крамер
9
Сесай
19
Маркезано
88
88
19
Маркезано
28
Бораниясевич
27
Рохнер
27
Рохнер
28
Бораниясевич
Остались в запасе
Базель
Цюрих
1
Джордже Николич
ВР
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
8
Стефан Сейлер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
21
Лайам Чипперфилд
ЦП
20
Матиас Паласиос
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Остались в запасе
5
Карол Метс
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
8
Стефан Сейлер
ЦФ
1
Живко Костадинович
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Базель - Цюрих
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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