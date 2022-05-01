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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Фиорентина
Милан - Фиорентина: обзор матча 01 мая 2022
Милан
01.05.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
82'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Фиорентина
Желтая карточка
И. Беннасер
88'
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
82'
81'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Р. Сапонара
Замена
И. Беннасер
️️️️
Ф. Кессье
79'
72'
Желтая карточка
Л. Мартинес
67'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Н. Гонсалес
67'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
А. Дункан
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
О. Жиру
67'
59'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Ю. Мале
Замена
Р. Крунич
️️️️
Б. Диас
56'
Замена
А. Ребич
️️️️
Ж. Мессьяс
56'
46'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Л. Венути
42'
Желтая карточка
Л. Венути
2'
Желтая карточка
Ю. Мале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Калюлю
23
Томори
2
Калабрия
16
Тонали
19
Кессье
27
Леау
21
Диас
10
Мессьяс
9
Жиру
4-3-2-1
1
Террачиано
5
Венути
31
Миленкович
44
Игор
3
Бираги
32
Дункан
14
Мале
4
Амрабат
17
Сапонара
31
Гонсалес
19
Кабрал
10
Мессьяс
9
Ребич
9
Ребич
10
Мессьяс
19
Кессье
10
Беннасер
10
Беннасер
19
Кессье
21
Диас
33
Крунич
33
Крунич
21
Диас
9
Жиру
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Жиру
5
Венути
28
Мартинес
28
Мартинес
5
Венути
32
Дункан
34
Торрейра
34
Торрейра
32
Дункан
14
Мале
7
Бонавентура
7
Бонавентура
14
Мале
17
Сапонара
23
Соттиль
23
Соттиль
17
Сапонара
31
Гонсалес
93
Иконе
93
Иконе
31
Гонсалес
Остались в запасе
Милан
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Милан - Фиорентина
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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