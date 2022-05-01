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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Минск
Ислочь - Минск: обзор матча 01 мая 2022
Ислочь
01.05.2022, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Минск
13'
Г. Барковский
45'
Р. Лисакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Минск
86'
Замена
П. Кленье
️️️️
Д. Яскович
75'
Замена
С. Пенчук
️️️️
В. Хващинский
Замена
Р. Лисакович
️️️️
О. Никифоренко
70'
Желтая карточка
О. Никифоренко
67'
Замена
В. Морозов
️️️️
Г. Барковский
65'
57'
Замена
Г. Гурбан
️️️️
Н. Халимончик
46'
Замена
Н. Иванов
️️️️
Д. Душевский
ГОЛ! 2:0!
Р. Лисакович
Пас отдал
О. Никифоренко
45'
ГОЛ! 1:0!
Г. Барковский
Пас отдал
И. Дибанго
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
32
Вадим Пигас
ЦФ
7
Юрий Козыренко
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦФ
25
Иван Дибанго
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Минск
35
Бурама Фомба
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
5
Даниил Душевский
ЦП
1
Алексей Козлов
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
10
Руслан Лисакович
ОП
21
Владислав Журавлев
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
6
Абдулайе Конде
ЦП
18
Александр Михаленко
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Минск
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
31
Павел Пришивалко
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
9
Павел Кленье
ЦФ
2-2-5
1
Игнатович
3
Глущенков
22
Болтрушевич
18
Степанов
82
Никифоренко
11
Лисакович
7
Соса
11
Барковский
25
Дибанго
7
Козыренко
4-3-4
2
Яскович
72
Позняк
20
Халимончик
35
Фомба
11
Мартынов
15
Евдокимов
5
Душевский
8
Шрамченко
19
Богомольский
10
Хващинский
1
Козлов
82
Никифоренко
10
Лисакович
10
Лисакович
82
Никифоренко
11
Барковский
9
Морозов
9
Морозов
11
Барковский
20
Халимончик
44
Гурбан
44
Гурбан
20
Халимончик
5
Душевский
7
Иванов
7
Иванов
5
Душевский
10
Хващинский
29
Пенчук
29
Пенчук
10
Хващинский
2
Яскович
9
Кленье
9
Кленье
2
Яскович
Остались в запасе
Ислочь
Минск
28
Александр Свирский
ВР
21
Владислав Журавлев
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
6
Абдулайе Конде
ЦП
18
Александр Михаленко
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
49
Александр Джигеро
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
31
Павел Пришивалко
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
21
Владислав Журавлев
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
6
Абдулайе Конде
ЦП
18
Александр Михаленко
ЦФ
5
Максим Ковель
ЦФ
7
Глеб Ровдо
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Остались в запасе
49
Александр Джигеро
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
5
Максим Шило
ЦП
31
Павел Пришивалко
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Ислочь - Минск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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