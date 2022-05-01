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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо-2 - Красава
Динамо-2 - Красава: обзор матча 01 мая 2022
Динамо-2
01.05.2022, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, группа A, 10 тур
3 : 2
Завершен
Красава
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Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Динамо-2 - Красава
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Матчи команд
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21.09.2026
Динамо-2
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Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
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Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур
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2 : 3
10.06.2022
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Красава
2 : 2
04.06.2022
Волна
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Красава
4 : 3
28.05.2022
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Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Красава
0 : 1
22.05.2022
Шинник
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Казанка
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15.05.2022
Красава
Информация о матче
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
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