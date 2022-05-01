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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Клермон
Брест - Клермон: обзор матча 01 мая 2022
Брест
01.05.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 0
Завершен
Клермон
60'
Л. Брассье
62'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брест - Клермон
Желтая карточка
Р. Саид
90'
+1
Замена
Р. Саид
️️️️
С. Мунье
86'
71'
Замена
Г. Кюи
️️️️
Ж. Доссу
Замена
И. Кардона
️️️️
Ю. Белаили
69'
64'
Замена
А. Сейду
️️️️
Ф. Ожье
64'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Э. Рашани
64'
Замена
С. Хауи
️️️️
Л. Да Кунья
ГОЛ! 2:0!
С. Мунье
Пас отдал
Ю. Белаили
62'
ГОЛ! 1:0!
Л. Брассье
60'
46'
Замена
С. Абдул Самед
️️️️
Й. Маньин
45'
+1
Желтая карточка
В. Н'Симба
Желтая карточка
Ю. Белаили
30'
28'
Желтая карточка
Ф. Ожье
Красная карточка
Р. дель Кастильо
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Юсеф Белаили
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
25
Йоан Гастьен
ОП
6
Йоан Маньин
ЦП
20
Жодель Доссу
ПВ
18
Мохамед Байо
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
19
Рафики Саид
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Клермон
16
Люка Маргерон
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
14
Ориоль Бускетс
ОП
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Бизот
3
Брассье
5
Шардонне
29
Эрейе
18
Пьерр-Габриэль
6
Ласн
93
Белькебла
11
Белаили
20
дель Кастильо
10
Сатриано
9
Мунье
4-1-1-2-2
12
Джоко
80
Зедадка
6
Биллонг
21
Ожье
12
Н'Симба
25
Гастьен
6
Маньин
20
Доссу
19
Рашани
7
Да Кунья
18
Байо
9
Мунье
19
Саид
19
Саид
9
Мунье
11
Белаили
7
Кардона
7
Кардона
11
Белаили
21
Ожье
36
Сейду
36
Сейду
21
Ожье
19
Рашани
26
Аллевина
26
Аллевина
19
Рашани
6
Маньин
99
Самед
99
Самед
6
Маньин
7
Да Кунья
10
Хауи
10
Хауи
7
Да Кунья
20
Доссу
99
Кюи
99
Кюи
20
Доссу
Остались в запасе
Брест
Клермон
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
16
Люка Маргерон
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
30
Готье Ларсоннер
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
Остались в запасе
16
Люка Маргерон
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
14
Ориоль Бускетс
ОП
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Брест - Клермон
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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