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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Реймс
Лорьян - Реймс: обзор матча 01 мая 2022
Лорьян
01.05.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 2
Завершен
Реймс
32'
Т. Моффи
17'
А. Зенели
59'
Э. Билал Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Реймс
Замена
С. Сумано
️️️️
Т. Моффи
84'
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Л. Абержель
84'
Желтая карточка
Л. Абержель
74'
Замена
С. Диарра
️️️️
Т. Монконду
68'
Замена
И. Коне
️️️️
И. Бонке
68'
64'
Замена
М. Буси
️️️️
Б. Локо
64'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
А. Зенели
59'
ГОЛ! 1:2!
Э. Билал Туре
Пас отдал
К. Думбия
57'
Желтая карточка
К. Думбия
54'
Замена
К. Думбия
️️️️
И. Кеббаль
ГОЛ! 1:1!
Т. Моффи
Пас отдал
Э. Ле Фе
32'
Желтая карточка
Т. Монконду
22'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Зенели
Пас отдал
Э. Билал Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
27
Лео Петро
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
30
Дьон Лопи
ЦП
10
Илан Кеббаль
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
44
Максим Буси
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
6
Самбу Сиссоко
ЦП
11
Камори Думбия
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Дрейер
27
Петро
25
Ле Гофф
15
Лапорт
17
Мендес
19
Абержель
6
Монконду
28
Ле Фе
8
Бонке
45
Лорьенте
9
Моффи
3-3-1-2-1
1
Райкович
4
Фас
55
Гравийон
5
Абдельхамид
25
Фоке
5
Матусива
2
Локо
30
Лопи
10
Кеббаль
9
Зенели
19
Туре
19
Абержель
18
Лемуан
18
Лемуан
19
Абержель
6
Монконду
25
Диарра
25
Диарра
6
Монконду
9
Моффи
99
Сумано
99
Сумано
9
Моффи
8
Бонке
28
Коне
28
Коне
8
Бонке
10
Кеббаль
11
Думбия
11
Думбия
10
Кеббаль
2
Локо
44
Буси
44
Буси
2
Локо
9
Зенели
11
Мбюкю
11
Мбюкю
9
Зенели
Остались в запасе
Лорьян
Реймс
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
17
Кентен Буагар
АП
2
Игор Силва
ЦФ
23
Йехван Диуф
ВР
6
Самбу Сиссоко
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
17
Кентен Буагар
АП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
6
Самбу Сиссоко
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Лорьян - Реймс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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