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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Палмейрас
Сантос - Палмейрас: обзор матча 29 мая 2022
Сантос
29.05.2022, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
0 : 1
Завершен
Палмейрас
80'
Г. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сантос - Палмейрас
90'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Рони
90'
Замена
Э. Атуэста
️️️️
Р. Вейга
Желтая карточка
Б. Оливейра
85'
Замена
Л. Брага
️️️️
В. Заносело
85'
Замена
Б. Оливейра
️️️️
Сандри
84'
Желтая карточка
Ж. Пауло
81'
80'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гомес
Пас отдал
Г. Скарпа
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Л. Баптистао
75'
Замена
Р. Секо
️️️️
М. Леонардо
75'
Желтая карточка
Майкон
73'
73'
Пенальти не реализован!
Р. Вейга
Желтая карточка
Р. Фернандес
70'
62'
Замена
Навес
️️️️
М. Серкейра
62'
Замена
Р. Наварро
️️️️
Дуду
59'
Желтая карточка
Г. Менино
Замена
Р. Гуларт
️️️️
Д. Хулио
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
23
Лукас Пирес
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
5
Родриго Фернандес
ЦП
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
34
Жоао Пауло
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Джохан Хулио
ЦФ
6
Сандри
ЦФ
22
Мадсон
ЦФ
25
Винисиус Заносело
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
6
Жорже
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
23
Рафаэль Вейга
АП
Главный тренер
Абель Феррейра
Сантос
21
Лукас Барбоза
ЦП
40
Бруно Оливейра
ЦП
15
Кайки
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
11
Брайан Ангуло
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
10
Рикардо Гуларт
ЦФ
22
Лукас Брага
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Палмейрас
5
Навес
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
20
Эдуард Атуэста
ОП
5
Фабиньо
ЦП
14
Джон Джон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
2-1-5
23
Пирес
3
Майкон
5
Фернандес
7
Хулио
25
Заносело
22
Мадсон
6
Сандри
38
Леонардо
4-2-3-1
14
Ломба
14
Роша
26
Серкейра
15
Гомес
6
Жорже
25
Менино
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
23
Вейга
33
Рони
10
Скарпа
6
Сандри
40
Оливейра
40
Оливейра
6
Сандри
12
Баптистао
11
Ангуло
11
Ангуло
12
Баптистао
38
Леонардо
12
Секо
12
Секо
38
Леонардо
7
Хулио
10
Гуларт
10
Гуларт
7
Хулио
25
Заносело
22
Брага
22
Брага
25
Заносело
92
Дуду
9
Наварро
9
Наварро
92
Дуду
26
Серкейра
5
Навес
5
Навес
26
Серкейра
23
Вейга
20
Атуэста
20
Атуэста
23
Вейга
33
Рони
77
Лопес
77
Лопес
33
Рони
Остались в запасе
Сантос
Палмейрас
21
Лукас Барбоза
ЦП
15
Кайки
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
5
Фабиньо
ЦП
14
Джон Джон
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
35
Педро Бикальо
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
21
Лукас Барбоза
ЦП
15
Кайки
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦФ
29
Гильерме Камачо
ЦФ
2
Эмилиано Веласкес
ЦФ
6
Фелипе Джонатан
ЦФ
12
Джон
ЦФ
Остались в запасе
5
Фабиньо
ЦП
14
Джон Джон
ЦП
21
Уэсли
ЛВ
35
Педро Бикальо
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Сантос - Палмейрас
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
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