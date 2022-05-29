Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Сеара
Сан-Паулу - Сеара: обзор матча 29 мая 2022
Сан-Паулу
29.05.2022, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 2
Завершен
Сеара
8'
Х. Кальери
42'
Р. Нестор
37'
Клебер
71'
С. Мендоса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Сеара
Вторая желтая
И. Гомес
90'
83'
Замена
В. Луис
️️️️
Ю. Кастильо
Замена
Э. Ригони
️️️️
Лусиано
82'
Замена
П. Майя
️️️️
Р. Нестор
74'
71'
ГОЛ! 2:2!
С. Мендоса
Пас отдал
М. Пейшото
Замена
Велингтон
️️️️
Рейналдо
67'
Замена
И. Винисиус
️️️️
Рафинья
67'
Желтая карточка
И. Гомес
66'
66'
Желтая карточка
С. Мендоса
Желтая карточка
Рафинья
64'
64'
Замена
М. Пейшото
️️️️
Клебер
64'
Замена
Н. Параиба
️️️️
M.
46'
Замена
Вина
️️️️
Л. Рибейро
46'
Замена
С. Мендоса
️️️️
W.
Замена
Эдер
️️️️
А. Андерсон
46'
ГОЛ! 2:1!
Р. Нестор
Пас отдал
Х. Кальери
42'
37'
ГОЛ! 1:1!
Клебер
Пас отдал
Ю. Кастильо
Желтая карточка
А. Андерсон
34'
20'
Желтая карточка
Ричардсон
16'
Желтая карточка
Л. Рибейро
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальери
Пас отдал
Рафинья
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
28
Андре Андерсон
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
13
Жандрей
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
3
Лео
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
2
Michel
ЦЗ
1
João Ricardo
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
77
Юри Кастильо
ЦФ
45
Лима
ЦФ
26
Ричардсон
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
23
Родриго Линдосо
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Сан-Паулу
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
29
Пабло Майя
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Игор Винисиус
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
33
Caio Matheus
ЦФ
33
Луан
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
29
Вина
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
2
Нино Параиба
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
1
Richard
ЦФ
2-1-5
28
Андерсон
5
Арболеда
13
Рафинья
10
Лусиано
6
Рейналдо
3
Лео
17
Гомес
11
Нестор
9
Кальери
1-5
2
26
Ричардсон
23
Линдосо
6
Отавио
15
91
Пачеко
11
Нестор
29
Майя
29
Майя
11
Нестор
10
Лусиано
24
Ригони
24
Ригони
10
Лусиано
13
Рафинья
18
Винисиус
18
Винисиус
13
Рафинья
28
Андерсон
23
Эдер
23
Эдер
28
Андерсон
6
Рейналдо
34
Велингтон
34
Велингтон
6
Рейналдо
14
Рибейро
14
Рибейро
9
Клебер
99
Пейшото
99
Пейшото
9
Клебер
Рибейро
29
Вина
29
Вина
Рибейро
91
7
Мендоса
7
Мендоса
91
2
2
Параиба
2
Параиба
2
77
Кастильо
12
Луис
12
Луис
77
Кастильо
Остались в запасе
Сан-Паулу
Сеара
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
33
Caio Matheus
ЦФ
33
Луан
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
24
Мессиас
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
99
Зе Роберто
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
13
Жоао Миранда
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
33
Caio Matheus
ЦФ
33
Луан
ЦФ
8
Патрик
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ЦФ
Остались в запасе
24
Мессиас
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
99
Зе Роберто
ЦФ
70
J. V. Vieira Ferreira Sousa
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Сан-Паулу - Сеара
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
- : -
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Морумби
Новости команд
Все
Сан-Паулу
Сеара
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Стало известно, рассматривал ли «Спартак» кандидатуру Моцарта
2025.12.22 12:17
2
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
2025.12.04 09:04
«Сеара» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 3.00
2025.09.19 10:22
«Сеара» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.15 20:14
«Интернасьонал» – «Сеара»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.19 09:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+