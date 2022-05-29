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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Русенборг
Волеренга - Русенборг: обзор матча 29 мая 2022
Волеренга
29.05.2022, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
0 : 4
Завершен
Русенборг
8'
К. Хольс
22'
С. Веччиа
50'
О. Кристиан Саэтер
68'
А. Нильсен Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Русенборг
89'
Замена
П. Вагич
️️️️
В. Йенсен
Замена
М. Риснаэс
️️️️
О. Сахрауи
81'
Желтая карточка
А. Доннум
73'
73'
Желтая карточка
С. Роджерс
73'
Желтая карточка
А. Нильсен Перейра
68'
ГОЛ! 0:4!
А. Нильсен Перейра
Пас отдал
Б. Фиабема
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
В. Хеденстад
64'
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
64'
63'
Замена
О. Скарсем
️️️️
С. Веччиа
63'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
О. Кристиан Саэтер
56'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
П. Скьельбред
50'
ГОЛ! 0:3!
О. Кристиан Саэтер
Пас отдал
А. Нильсен Перейра
Замена
Т. Исмахил
️️️️
Х. Бьордал
49'
Желтая карточка
J. Nation
40'
Желтая карточка
Х. Бьордал
25'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
О. Хольм
25'
22'
ГОЛ! 0:2!
С. Веччиа
Пас отдал
П. Скьельбред
13'
Желтая карточка
В. Йенсен
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Хольс
Пас отдал
С. Веччиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
24
Петтер Странд
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
4
Jonatan Nation
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
Волеренга
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Русенборг
18
Адам Андерссон
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
1
Юлиан Лунд
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
2
Павле Вагич
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
4-1-2-3
1
Хауг
24
Странд
25
Бьярнасон
35
Жута
6
Хеденстад
16
Бьордал
11
Сахрауи
15
Доннум
9
Кьяртанссон
15
Хольм
4
3-4-1-2
1
Хансен
5
Роджерс
29
Рейтан
19
Перейра
8
Беркеейет
5
Скьельбред
55
Йенсен
7
Хенриксен
23
Веччиа
19
Хольс
90
Саэтер
6
Хеденстад
10
Кристенсен
10
Кристенсен
6
Хеденстад
11
Сахрауи
23
Риснаэс
23
Риснаэс
11
Сахрауи
15
Хольм
9
Йенсен
9
Йенсен
15
Хольм
16
Бьордал
88
Исмахил
88
Исмахил
16
Бьордал
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
5
Скьельбред
20
Тагсет
20
Тагсет
5
Скьельбред
23
Веччиа
77
Скарсем
77
Скарсем
23
Веччиа
55
Йенсен
2
Вагич
2
Вагич
55
Йенсен
90
Саэтер
18
Фиабема
18
Фиабема
90
Саэтер
Остались в запасе
Волеренга
Русенборг
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
18
Адам Андерссон
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Остались в запасе
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
Остались в запасе
18
Адам Андерссон
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
80
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Волеренга - Русенборг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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