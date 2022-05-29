Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед: обзор матча 29 мая 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
29.05.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 19 тур
4 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
55'
Лукиньяс
58'
Лукиньяс
64'
Л. Морган
88'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
88'
ГОЛ! 3:1!
О. Камара
Пас отдал
Ю. Грессель
80'
Замена
K. Smith
️️️️
Р. Канус
Замена
T. Barlow
️️️️
К. Кассерес
80'
Замена
J. Pendant
️️️️
Д. Толкин
80'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Лукиньяс
70'
Замена
К. Кларк
️️️️
П. Климала
66'
ГОЛ! 3:0!
Л. Морган
64'
ГОЛ! 2:0!
Лукиньяс
58'
58'
Замена
️️️️
Д. Пинес
58'
Замена
О. Камара
️️️️
Н. Роберта
ГОЛ! 1:0!
Лукиньяс
55'
Желтая карточка
П. Климала
51'
Замена
O. Fernandez
️️️️
А. Лонг
46'
42'
Желтая карточка
S. Djeffal
27'
Желтая карточка
Б. Хайнс-Айк
18'
Замена
C. Durkin
️️️️
Б. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
82
Лукиньяс
АП
9
Патрик Климала
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
11
Микаэль Эстрада
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
16
Tom Barlow
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
17
Kimarni Smith
ЦФ
3-3-1-3
31
Мигел
12
Эдвардс
13
Неалис
33
Лонг
25
Амайя
23
Кассерес
90
Морган
82
Лукиньяс
12
Неалис
47
Толкин
9
Климала
4-2-4
24
4
Хайнс-Айк
15
Бирнбаум
6
Канус
14
Смит
24
Грессель
22
19
Флорес
9
Роберта
2
Пинес
11
Эстрада
23
Кассерес
16
16
23
Кассерес
47
Толкин
7
7
47
Толкин
9
Климала
8
Кларк
8
Кларк
9
Климала
82
Лукиньяс
16
Йервуд
16
Йервуд
82
Лукиньяс
33
Лонг
22
22
33
Лонг
14
Смит
8
8
14
Смит
9
Роберта
9
Камара
9
Камара
9
Роберта
6
Канус
17
17
6
Канус
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
Главный тренер
Герхард Штрубер
22
Рафаэль Ромо
ВР
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
24
Даниэль Эдельман
ЦП
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
7
Гриффин Йоу
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Новости команд
Все
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+