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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл: обзор матча 29 мая 2022
Колорадо
29.05.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 20 тур
1 : 3
Завершен
Нэшвилл
78'
Д. Рубио
8'
С. Джей Сапонг
15'
Х. Мухтар
17'
Х. Мухтар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Нэшвилл
Замена
Н. Мескида
️️️️
J. Price
84'
82'
Замена
А. Годой
️️️️
T. Anunga
82'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
Х. Мухтар
ГОЛ! 1:3!
Д. Рубио
78'
73'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Э. Миллер
73'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
Л. Хаакенсон
56'
Желтая карточка
Х. Мухтар
Замена
М. Кайе
️️️️
Б. Акоста
55'
Желтая карточка
Б. Акоста
51'
Замена
М. Барриос
️️️️
Г. Зардес
46'
42'
Желтая карточка
Э. Миллер
Желтая карточка
Л. Абубакар
41'
17'
ГОЛ! 0:3!
Х. Мухтар
Пас отдал
Л. Хаакенсон
15'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мухтар
Пас отдал
Д. Ловиц
Желтая карточка
Д. Рубио
14'
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
У. Циммерман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
19
Jack Price
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Нэшвилл
15
Эрик Миллер
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Max
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
4-2-5
5
Абубакар
2
13
27
Уилсон
19
6
Акоста
23
Ярброу
6
Трасти
11
Рубио
14
9
Зардес
4-2-5
25
Циммерман
4
2
Ловиц
15
Миллер
54
10
Мухтар
30
5
27
26
Хаакенсон
9
Сапонг
6
Акоста
14
Кайе
14
Кайе
6
Акоста
19
20
Мескида
20
Мескида
19
9
Зардес
7
Барриос
7
Барриос
9
Зардес
15
Миллер
13
МакКарти
13
МакКарти
15
Миллер
27
20
Годой
20
Годой
27
26
Хаакенсон
23
Вашингтон
23
Вашингтон
26
Хаакенсон
10
Мухтар
9
9
10
Мухтар
Остались в запасе
Колорадо
Нэшвилл
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Max
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
1
Joe Willis
ВР
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
22
Джош Бауэр
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
33
Steven Beitashour
ЦФ
22
Max
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
Остались в запасе
1
Joe Willis
ВР
21
Ahmed Longmire
ЦЗ
22
Джош Бауэр
ЦФ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Колорадо - Нэшвилл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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