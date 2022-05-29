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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Олесунн
Хаугесунд - Олесунн: обзор матча 29 мая 2022
Хаугесунд
29.05.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
2 : 2
Завершен
Олесунн
31'
П. Теркильдсен
68'
А. Ндур
19'
И. Дыбвик Мяяття
85'
О. Солнердал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаугесунд - Олесунн
90'
+2
Замена
M. Diaw
️️️️
С. Хауген
Замена
V. Solheim
️️️️
П. Теркильдсен
90'
+2
Желтая карточка
Т. Педерсен
90'
85'
ГОЛ! 2:2!
О. Солнердал
82'
Замена
О. Солнердал
️️️️
К. Бармен
81'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
Ненасс
81'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
Т. Каллеваг
81'
Замена
Н. Хопланд
️️️️
С. Рафн
Замена
Т. Наустдал
️️️️
А. Содерлунд
72'
Замена
J. Holtan
️️️️
М. Санде
71'
ГОЛ! 2:1!
А. Ндур
68'
Замена
Т. Педерсен
️️️️
Ю. Эскесен
46'
ГОЛ! 1:1!
П. Теркильдсен
Пас отдал
К. Кригард
31'
20'
Желтая карточка
Т. Каллеваг
19'
ГОЛ! 0:1!
И. Дыбвик Мяяття
Пас отдал
С. Рафн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
5
Søren Reese
ЦЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
25
Алиун Ндур
ЛВ
2
Петер Теркильдсен
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ПВ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
1
Эгиль Селвик
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
2
Петар Голубович
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
7
Симен Нордли
ЛВ
7
Ненасс
ЦП
10
Кристоффер Бармен
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
14
Торбьорн Каллеваг
ЦФ
5
Симен Рафн
ЦФ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ЦФ
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Хаугесунд
23
Торе Педерсен
ПЗ
20
Торье Наустдал
ОП
18
Vegard Solheim
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Билал Нжие
ЦФ
11
Joacim Holtan
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
17
Mamadou Diaw
ЦФ
2-2-2-5
5
21
2
Теркильдсен
20
Зафейрис
25
Ндур
34
Эскесен
18
Кригард
1
Селвик
11
Вальстад
27
Санде
16
Содерлунд
2-2-1-5
1
Грютебуст
2
Голубович
25
Сербечич
7
Ненасс
10
Бармен
7
Нордли
9
Хауген
30
Андерсен
25
Мяяття
5
Рафн
14
Каллеваг
34
Эскесен
23
Педерсен
23
Педерсен
34
Эскесен
16
Содерлунд
20
Наустдал
20
Наустдал
16
Содерлунд
2
Теркильдсен
18
18
2
Теркильдсен
27
Санде
11
11
27
Санде
5
Рафн
27
Хопланд
27
Хопланд
5
Рафн
10
Бармен
20
Солнердал
20
Солнердал
10
Бармен
7
Ненасс
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
7
Ненасс
14
Каллеваг
38
38
14
Каллеваг
9
Хауген
17
17
9
Хауген
Остались в запасе
Хаугесунд
Олесунн
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Билал Нжие
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Билал Нжие
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
32
Frank Stople
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
18
Jeppe Moe
ЦЗ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Хаугесунд - Олесунн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
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2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
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