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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Портленд
Интер Майами - Портленд: обзор матча 29 мая 2022
Интер Майами
29.05.2022, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 20 тур
2 : 1
Завершен
Портленд
28'
Л. Кампана
59'
Р. Тэйлор
78'
Б. Туилома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер Майами - Портленд
Желтая карточка
Д. Каллендер
88'
85'
Замена
З. МакГроу
️️️️
М. Лориа
79'
Замена
П. Бонилья
️️️️
Д. Асприлья
78'
ГОЛ! 2:1!
Б. Туилома
Пас отдал
С. Морено
Замена
В. Ульоа
️️️️
Ж. Мота
75'
Замена
А. Мабика
️️️️
А. Ласситер
75'
66'
Замена
С. Бланко
️️️️
Х. ван Ранкин
66'
Замена
С. Морено
️️️️
Д. Расмуссен
66'
Замена
Б. Туилома
️️️️
Д. Айяла
64'
Желтая карточка
Д. Жупарич
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Л. Кампана
62'
ГОЛ! 2:0!
Р. Тэйлор
59'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Б. Дюк
46'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Р. Робинсон
44'
35'
Желтая карточка
Л. Мабиала
ГОЛ! 1:0!
Л. Кампана
28'
27'
Желтая карточка
К. Паредес
Желтая карточка
Б. Дюк
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
37
Дамион Лоу
ЦФ
97
Кристофер МакВей
ЦФ
10
Жена Мота
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
8
Кристиан Паредес
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Интер Майами
25
Клемент Диоп
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Айме Мабика
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
21
Роберт Тэйлор
ЦП
25
Эмерсон Родригес
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
47
Мо Адамс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Портленд
18
Зак МакГроу
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
2-1-5
2
Йедлин
4
Сейлор
7
Дюк
10
Мота
7
Ласситер
19
Робинсон
40
Грегоре
97
МакВей
4-1-1-1-3
31
Ивачич
2
ван Ранкин
13
Жупарич
33
Мабиала
14
Расмуссен
22
Айяла
8
Паредес
8
Чара
44
Лориа
9
Фогаса
27
Асприлья
19
Робинсон
19
Вассилев
19
Вассилев
19
Робинсон
7
Ласситер
6
Мабика
6
Мабика
7
Ласситер
7
Дюк
21
Тэйлор
21
Тэйлор
7
Дюк
10
Мота
13
Ульоа
13
Ульоа
10
Мота
9
Кампана
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Кампана
44
Лориа
18
МакГроу
18
МакГроу
44
Лориа
22
Айяла
28
Туилома
28
Туилома
22
Айяла
27
Асприлья
28
Бонилья
28
Бонилья
27
Асприлья
2
ван Ранкин
29
Бланко
29
Бланко
2
ван Ранкин
14
Расмуссен
10
Морено
10
Морено
14
Расмуссен
Остались в запасе
Интер Майами
Портленд
25
Клемент Диоп
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
47
Мо Адамс
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
25
Клемент Диоп
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
25
Эмерсон Родригес
ЦП
47
Мо Адамс
ЦФ
Остались в запасе
18
Justin Vom Steeg
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Интер Майами - Портленд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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