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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Лиллестрем
Тромсе - Лиллестрем: обзор матча 29 мая 2022
Тромсе
29.05.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
2 : 2
Завершен
Лиллестрем
42'
Э. Китолано
90+2'
М. Эбийе
60'
И. Мэттью
72'
В. Драгснес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Лиллестрем
90'
+3
Замена
Т. Свендсен
️️️️
М. Кнудсен
ГОЛ! 2:2!
М. Эбийе
Пас отдал
С. Опсал
90'
+2
85'
Желтая карточка
М. Кристиансен
Замена
В. Каманци
️️️️
Л. Нильсен
78'
Замена
A. Jenssen
️️️️
К. Психе
78'
72'
ГОЛ! 1:2!
В. Драгснес
Пас отдал
М. Кнудсен
Замена
К. Антонсен
️️️️
Э. Китолано
71'
Замена
М. Эбийе
️️️️
Я. Туоминен
71'
61'
Замена
К. Кайринен
️️️️
Ф. Хольст
61'
Замена
А. Адамс
️️️️
Х. Арон Фридйонссон
60'
ГОЛ! 1:1!
И. Мэттью
ГОЛ! 1:0!
Э. Китолано
Пас отдал
Я. Туоминен
42'
Желтая карточка
Й. Гундерсен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
25
Лассе Нильсен
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Лиллестрем
24
Том Петтерссон
ЛЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Тромсе
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
22
Даниэл Басси
ЦП
12
Варрен Каманци
ЦФ
21
Tobias Hafstad
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
2-2-1-5
1
Хаугаард
6
Гундерсен
28
Психе
17
Китолано
11
Йенссен
94
Миккельсен
9
Туоминен
25
23
Вестерлунд
5
Опсал
25
Нильсен
3-2-5
23
Хольст
5
Огбу
24
Петтерссон
29
Ибрахимай
4
Кнудсен
11
Фридйонссон
4
Гарнас
2
18
Мэттью
20
Драгснес
17
Китолано
11
Антонсен
11
Антонсен
17
Китолано
25
Нильсен
12
Каманци
12
Каманци
25
Нильсен
9
Туоминен
20
Эбийе
20
Эбийе
9
Туоминен
28
Психе
5
5
28
Психе
23
Хольст
6
Кайринен
6
Кайринен
23
Хольст
11
Фридйонссон
45
Адамс
45
Адамс
11
Фридйонссон
4
Кнудсен
23
Свендсен
23
Свендсен
4
Кнудсен
Остались в запасе
Тромсе
Лиллестрем
22
Даниэл Басси
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
22
Даниэл Басси
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Тромсе - Лиллестрем
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
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