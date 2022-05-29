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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
СКА-Ростов - Машук-КМВ
СКА-Ростов - Машук-КМВ: обзор матча 29 мая 2022
СКА-Ростов
29.05.2022, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
6 : 3
Завершен
Машук-КМВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча СКА-Ростов - Машук-КМВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
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СКА-Ростов
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