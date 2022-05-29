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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон
Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон: обзор матча 29 мая 2022
Реал Солт-Лейк
29.05.2022, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 20 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Хьюстон
29'
Б. Вуд
57'
С. Кордова
90+2'
Ж. Глад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон
ГОЛ! 3:0!
Ж. Глад
Пас отдал
Д. Мерам
90'
+2
Замена
N. Besler
️️️️
П. Руис
89'
Замена
Д. Саварино
️️️️
М. Чанг
71'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
J. Loffelsend
70'
68'
Замена
Д. Керен
️️️️
М. Вера
ГОЛ! 2:0!
С. Кордова
57'
46'
Замена
T. Pasher
️️️️
R. Avila
46'
Замена
Кинтеро
️️️️
К. Бэйрд
ГОЛ! 1:0!
Б. Вуд
Пас отдал
М. Чанг
29'
25'
Желтая карточка
А. Карраскилья
15'
Желтая карточка
R. Avila
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Динамо Хьюстон
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
26
Michael Nelson
ЦФ
14
Roberto Avila
ЦФ
45
Тор Улфарссон
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
2
Zeca
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЦФ
Динамо Хьюстон
13
Xavier Valdez
ВР
24
Дарвин Керен
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
5
Даниэль Стерес
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
25
Кинтеро
ЦФ
4-2-4
18
МакМат
22
Эррера
30
Силва Марсело
19
15
Глад
17
Руис
22
Мерам
3
Броди
17
Вуд
16
Кордова
16
Чанг
3-2-5
26
Паркер
15
Хадебе
21
Лундквист
22
Вера
21
Бэйрд
14
2
8
Карраскилья
8
Родригес
45
Улфарссон
19
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
19
16
Чанг
11
Саварино
11
Саварино
16
Чанг
17
Руис
13
13
17
Руис
22
Вера
24
Керен
24
Керен
22
Вера
14
0
0
14
21
Бэйрд
25
Кинтеро
25
Кинтеро
21
Бэйрд
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
24
Tomas Gomez
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
13
Xavier Valdez
ВР
22
Фафа Пико
ЦП
5
Даниэль Стерес
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
3
Тате Шмитт
ЦФ
Остались в запасе
13
Xavier Valdez
ВР
22
Фафа Пико
ЦП
5
Даниэль Стерес
ЦФ
23
Итан Бартлоу
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Теб Рамос
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Динамо Хьюстон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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