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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион: обзор матча 29 мая 2022
Нью-Инглэнд Революшн
29.05.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 19 тур
1 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
74'
Г. Боу (П)
77'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион
90'
+2
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
М. Полстер
️️️️
T. McNamara
89'
80'
Желтая карточка
Д. МакГлинн
Замена
J. Altidore
️️️️
В. Каптум
80'
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Уре
76'
Замена
М. Уре
️️️️
П. Ааронсон
76'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Боу
74'
63'
Желтая карточка
К. Бурк
Замена
Д. Борреро
️️️️
А. Ингви Траустасон
62'
57'
Замена
К. Бурк
️️️️
С. Сантос
Желтая карточка
Г. Боу
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
5
Брэндон Бай
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
10
Карлес Хиль
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
30
Мэтт Тернер
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
19
Серхио Сантос
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Инглэнд Революшн
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
72
Damian Rivera
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
4-2-5
5
Бай
34
24
Джонс
88
Фаррелл
7
Боу
9
Траустасон
8
Ллетгет
30
Тернер
6
Каптум
10
Хиль
26
2-1-2-5
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
70
Мартинес
11
Бедойя
16
Газдаг
19
Сантос
27
Вагнер
18
Флеч
10
Ааронсон
26
Харриел
26
8
Полстер
8
Полстер
26
9
Траустасон
77
Борреро
77
Борреро
9
Траустасон
6
Каптум
17
17
6
Каптум
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
19
Сантос
7
Бурк
7
Бурк
19
Сантос
10
Ааронсон
17
Уре
17
Уре
10
Ааронсон
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
72
Damian Rivera
ЦП
1
Джордже Петрович
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
Остались в запасе
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
2
Мэтт Реал
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
49
Мэтт Фриз
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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Нью-Инглэнд Революшн
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