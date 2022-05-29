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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс
Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 29 мая 2022
Канзаc Сити
29.05.2022, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 20 тур
0 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
24'
Л. Каваллини (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс
79'
Замена
L. Martins
️️️️
М. Годиньо
79'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
С. Берхальтер
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
А. Фонтас
69'
60'
Замена
E. Godoy
️️️️
К. Гутьеррес
Желтая карточка
Д. Расселл
58'
53'
Желтая карточка
К. Гутьеррес
Замена
K. Pierre
️️️️
Б. Свит
46'
Замена
М. Ционис
️️️️
О. Росель
46'
46'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Л. Овусу
Желтая карточка
А. Фонтас
44'
27'
Желтая карточка
С. Берхальтер
27'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
К. Дажоме
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Каваллини
Желтая карточка
К. Форд
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
44
Бен Свит
ЦП
54
R. Walter
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
12
Кортне Форд
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
16
Ориоль Росель
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
4
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
24
Леонард Овусу
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Канзаc Сити
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
2
Kayden Pierre
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
14
Luis Martins
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
45
Педро Вите
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Дейбер Кайседо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
3-5
29
44
Свит
54
15
Эспиноза
16
Росель
77
Расселл
28
Дюк
21
Эрнандес
22
3-2-3-1-1
55
Кроппер
91
Браун
2
Нервински
4
Веселинович
28
Годиньо
4
Гутьеррес
24
Овусу
6
Берхальтер
26
Юнгвирт
11
Дажоме
9
Каваллини
3
Фонтас
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
3
Фонтас
44
Свит
2
2
44
Свит
16
Росель
10
Ционис
10
Ционис
16
Росель
28
Годиньо
14
14
28
Годиньо
24
Овусу
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
24
Овусу
6
Берхальтер
21
Рапозо
21
Рапозо
6
Берхальтер
11
Дажоме
25
Кайседо
25
Кайседо
11
Дажоме
4
Гутьеррес
4
4
4
Гутьеррес
Остались в запасе
Канзаc Сити
Ванкувер Уайткепс
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
45
Педро Вите
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Остались в запасе
45
Педро Вите
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Канзаc Сити - Ванкувер Уайткепс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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