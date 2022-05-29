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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Спартак - Динамо
Спартак - Динамо: обзор матча 29 мая 2022
Спартак
29.05.2022, воскресенье, 17:00
Россия. Кубок, Финал
2 : 1
Завершен
Динамо
10'
А. Соболев
72'
К. Промес
55'
А. Захарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спартак - Динамо
90'
+8
Пенальти не реализован!
Д. Фомин
Желтая карточка
А. Максименко
90'
+3
Замена
Н. Умяров
️️️️
К. Промес
90'
88'
Замена
Н. Моро
️️️️
Д. Скопинцев
88'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Г. Варела
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Соболев
82'
Желтая карточка
А. Соболев
81'
77'
Замена
В. Грулев
️️️️
Ф. Смолов
77'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
С. Паршивлюк
ГОЛ! 2:1!
К. Промес
Пас отдал
А. Соболев
72'
Замена
М. Кофрие
️️️️
Г. Джикия
66'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
М. Игнатов
66'
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Захарян
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
Пас отдал
М. Игнатов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
2
Гильермо Варела
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Арсен Захарян
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
6
Никола Моро
ЦП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-1-2-2-1
98
Максименко
68
Литвинов
14
Джикия
2
Жиго
26
Хлусевич
35
Мартинс
25
Пруцев
11
Мозес
10
Промес
8
Игнатов
7
Соболев
3-3-2-2
31
Лещук
2
Варела
4
Евгеньев
2
Бальбуэна
18
Паршивлюк
74
Фомин
7
Скопинцев
17
Шиманьски
23
Захарян
70
Тюкавин
90
Смолов
7
Соболев
47
Зобнин
47
Зобнин
7
Соболев
14
Джикия
5
Кофрие
5
Кофрие
14
Джикия
10
Промес
18
Умяров
18
Умяров
10
Промес
8
Игнатов
11
Николсон
11
Николсон
8
Игнатов
90
Смолов
27
Грулев
27
Грулев
90
Смолов
2
Варела
77
Макаров
77
Макаров
2
Варела
18
Паршивлюк
88
Лесовой
88
Лесовой
18
Паршивлюк
7
Скопинцев
6
Моро
6
Моро
7
Скопинцев
Остались в запасе
Спартак
Динамо
15
Николай Рассказов
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Паоло Ваноли
50
Александр Кутицкий
ОП
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
71
Илья Свинов
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
1
Антон Шунин
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Спартак - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR - Владислав Безбородов; AVAR - Антон Кобзев
Резервный судья:
Владимир Москалев
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Шнякин, Журавель)
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