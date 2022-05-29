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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Шавиш
Морейренcе - Шавиш: обзор матча 29 мая 2022
Морейренcе
29.05.2022, воскресенье, 21:30
Португалия. Примейра, Финал
1 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Шавиш
25'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Морейренcе - Шавиш
Желтая карточка
K. Mirallas
85'
Замена
С. Витория
️️️️
С. Мане
84'
Желтая карточка
А. Жорже
83'
Замена
А. Луис
️️️️
Паулиньо
78'
Замена
K. Mirallas
️️️️
J.
70'
Замена
Г. Франку
️️️️
Ян
70'
Замена
J.
️️️️
Д. Ласерда
70'
69'
Замена
Жуниньо
️️️️
W. Carvalho
61'
Замена
N. Campos
️️️️
Ж. Коррейя
37'
Желтая карточка
W. Carvalho
Желтая карточка
J.
36'
27'
Желтая карточка
Ж. Коррейя
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
Пас отдал
Ян
25'
Желтая карточка
L. Rosic
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
6
Jefferson
ЦП
18
Ян
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
77
Жоау Коррейя
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
5
Бруну Ланга
ЦЗ
21
Гима
ЦП
11
Жоау Батчи
ЦП
18
Жоао Тейшейра
ЦП
21
Wellington Carvalho
ЦП
40
Нванкво Обиора
ЦП
99
Higor Platiny
ЦФ
Морейренcе
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
6
Фабио Пачеко
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
9
Андре Луис
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
Шавиш
2
Nuno Campos
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦФ
23
Жуниньо
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
3-3-1-1-3
4
Жорже
33
27
Паулиньо
5
Амадор
16
Мане
27
Консейсау
6
18
Ян
1
9
Мартинс
97
Ласерда
3-5-1
28
Витор
77
Коррейя
4
Александро
5
Ланга
21
Гима
18
Тейшейра
21
40
Обиора
11
Батчи
99
16
Мане
19
Витория
19
Витория
16
Мане
6
87
87
6
18
Ян
17
Франку
17
Франку
18
Ян
97
Ласерда
11
11
97
Ласерда
27
Паулиньо
9
Луис
9
Луис
27
Паулиньо
77
Коррейя
2
2
77
Коррейя
21
23
Жуниньо
23
Жуниньо
21
Остались в запасе
Морейренcе
Шавиш
8
Ибрахима
ОП
6
Фабио Пачеко
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Остались в запасе
8
Ибрахима
ОП
6
Фабио Пачеко
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
Остались в запасе
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
10
Жоау Мендеш
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Морейренcе - Шавиш
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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