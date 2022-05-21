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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Шавиш - Морейренcе
Шавиш - Морейренcе: обзор матча 21 мая 2022
Шавиш
21.05.2022, суббота, 22:00
Португалия. Примейра, Финал
2 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Морейренcе
15'
Ж. Тейшейра
68'
Ж. Коррейя
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шавиш - Морейренcе
Замена
R. Pereira
️️️️
Н. Обиора
90'
+4
88'
Замена
A. Silva
️️️️
Р. Мартинс
87'
Замена
Ф. Пачеко
️️️️
Г. Франку
77'
Замена
J.
️️️️
Д. Ласерда
71'
Желтая карточка
Г. Франку
69'
Замена
А. Луис
️️️️
Р. Консейсау
69'
Замена
Ибрахима
️️️️
С. Мане
ГОЛ! 2:0!
Ж. Коррейя
68'
Замена
Жуниньо
️️️️
W. Carvalho
64'
24'
Желтая карточка
Р. Мартинс
ГОЛ! 1:0!
Ж. Тейшейра
15'
Желтая карточка
Ж. Кейрош
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шавиш
28
Пауло Витор
ВР
77
Жоау Коррейя
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
4
Жоау Кейрош
ЦЗ
5
Бруну Ланга
ЦЗ
18
Жоао Тейшейра
ЦП
40
Нванкво Обиора
ЦП
21
Гима
ЦП
21
Wellington Carvalho
ЦП
11
Жоау Батчи
ЦП
99
Higor Platiny
ЦФ
Морейренcе
5
Педру Амадор
ЛЗ
27
Родригу Консейсау
ЦЗ
4
Артур Жорже
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
16
Сори Мане
ОП
6
Jefferson
ЦП
97
Дерик Ласерда
ЦФ
1
Kewin
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Шавиш
12
Samuel Silva
ВР
2
Nuno Campos
ЦЗ
44
Rúben Pereira
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
9
Patrick
ЦФ
23
Жуниньо
ЦФ
10
Жоау Мендеш
ЦФ
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
8
Ибрахима
ОП
6
Фабио Пачеко
ЦП
9
Андре Луис
ЦФ
1
Матеус Силва
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
4-5-1
28
Витор
77
Коррейя
4
Кейрош
5
Ланга
4
Александро
40
Обиора
21
Гима
21
11
Батчи
18
Тейшейра
99
3-3-1-4
4
Жорже
28
Сантос
27
Паулиньо
27
Консейсау
16
Мане
5
Амадор
6
9
Мартинс
17
Франку
1
97
Ласерда
40
Обиора
44
44
40
Обиора
21
23
Жуниньо
23
Жуниньо
21
16
Мане
8
Ибрахима
8
Ибрахима
16
Мане
17
Франку
6
Пачеко
6
Пачеко
17
Франку
27
Консейсау
9
Луис
9
Луис
27
Консейсау
9
Мартинс
33
33
9
Мартинс
97
Ласерда
11
11
97
Ласерда
Остались в запасе
Шавиш
Морейренcе
12
Samuel Silva
ВР
2
Nuno Campos
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
9
Patrick
ЦФ
10
Жоау Мендеш
ЦФ
14
Матеус Пасинато
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
1
Матеус Силва
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
12
Samuel Silva
ВР
2
Nuno Campos
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
9
Patrick
ЦФ
10
Жоау Мендеш
ЦФ
Остались в запасе
14
Матеус Пасинато
ВР
19
Стивен Витория
ЦЗ
1
Матеус Силва
ЦФ
21
Никола Ямбор
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Шавиш - Морейренcе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шавиш
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
18.05.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 33 тур
Шавиш
0 : 1
10.05.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
0 : 3
04.05.2024
Порту
Португалия. Примейра, 31 тур
Каза Пиа
2 : 1
27.04.2024
Шавиш
Португалия. Примейра, 30 тур
Шавиш
2 : 2
21.04.2024
Эшторил
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Мунисипаль
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