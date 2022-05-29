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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Витесс
АЗ Алкмаар - Витесс: обзор матча 29 мая 2022
АЗ Алкмаар
29.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, Финал
6 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Витесс
3'
В. Павлидис
13'
Т. Рейндерс
41'
Д. де Вит
52'
Т. Рейндерс
75'
Й. Карлссон
89'
Й. Карлссон
79'
Р. Базур
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Витесс
Замена
З. Бурместер
️️️️
М. Керкез
90'
ГОЛ! 6:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
Т. Рейндерс
89'
Замена
Ю. Сугавара
️️️️
П. Хацидиакос
81'
79'
ГОЛ! 5:1!
Р. Базур
ГОЛ! 5:0!
Й. Карлссон
75'
69'
Желтая карточка
Л. Опенда
69'
Желтая карточка
С. Тронстад
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
67'
56'
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Бейтинк
ГОЛ! 4:0!
Т. Рейндерс
Пас отдал
Й. Карлссон
52'
46'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Э. Корнелиссе
46'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Р. Япи
46'
Замена
Т. Домджони
️️️️
П. Вруг
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
Й. Класи
46'
ГОЛ! 3:0!
Д. де Вит
Пас отдал
М. Керкез
41'
29'
Желтая карточка
М. Беро
ГОЛ! 2:0!
Т. Рейндерс
Пас отдал
Й. Класи
13'
Желтая карточка
Х. Эвьен
8'
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Й. Класи
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
АЗ Алкмаар
13
Сем Вестервелд
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
55
Маркус Стеффен
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
4-4-2
1
Виндаль
6
Керкез
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
14
Рейндерс
8
Класи
26
Эвьен
20
де Вит
14
Павлидис
21
Карлссон
4-4-2
1
Хувен
27
Япи
5
Дехи
6
Корнелиссе
42
Манхоф
22
Беро
6
Тронстад
8
Вруг
23
Базур
29
Бейтинк
17
Опенда
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
4
Хацидиакос
28
Сугавара
28
Сугавара
4
Хацидиакос
8
Класи
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
8
Класи
6
Керкез
10
Бурместер
10
Бурместер
6
Керкез
8
Вруг
8
Домджони
8
Домджони
8
Вруг
6
Корнелиссе
23
Хейсман
23
Хейсман
6
Корнелиссе
27
Япи
8
Фредериксен
8
Фредериксен
27
Япи
29
Бейтинк
9
Грбич
9
Грбич
29
Бейтинк
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Витесс
13
Сем Вестервелд
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
14
Камаль Соуа
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
55
Маркус Стеффен
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
13
Сем Вестервелд
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
14
Камаль Соуа
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
55
Маркус Стеффен
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча АЗ Алкмаар - Витесс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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