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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - АЗ Алкмаар
Витесс - АЗ Алкмаар: обзор матча 26 мая 2022
Витесс
26.05.2022, четверг, 21:00
Голландия. Эредивизие, Финал
2 : 1
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
АЗ Алкмаар
22'
Т. Бейтинк
86'
Л. Опенда
59'
Й. Класи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - АЗ Алкмаар
ГОЛ! 2:1!
Л. Опенда
Пас отдал
М. Манхоф
86'
81'
Замена
А. Витри
️️️️
М. Керкез
80'
Замена
З. Абухляль
️️️️
Х. Эвьен
Замена
Г. де Регт
️️️️
П. Вруг
76'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Т. Бейтинк
76'
59'
ГОЛ! 1:1!
Й. Класи
Желтая карточка
Т. Хайек
49'
Замена
Т. Хайек
️️️️
Т. Домджони
46'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бейтинк
Пас отдал
Л. Опенда
22'
16'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Ф. Мидтсьё
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
55
Маркус Стеффен
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
23
Дан Хейсман
АП
26
Милиано Джонатанс
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Мирон ван Бредероде
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
3-5-2
1
Хувен
42
Манхоф
5
Дехи
27
Япи
22
Беро
8
Вруг
6
Тронстад
8
Домджони
23
Базур
29
Бейтинк
17
Опенда
4-4-2
1
Виндаль
31
Беукема
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
6
Керкез
20
де Вит
8
Класи
26
Эвьен
18
Мидтсьё
14
Павлидис
21
Карлссон
8
Домджони
37
Хайек
37
Хайек
8
Домджони
29
Бейтинк
23
Хейсман
23
Хейсман
29
Бейтинк
8
Вруг
11
де Регт
11
де Регт
8
Вруг
26
Эвьен
7
Абухляль
7
Абухляль
26
Эвьен
6
Керкез
16
Витри
16
Витри
6
Керкез
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
14
Рейндерс
18
Мидтсьё
Остались в запасе
Витесс
АЗ Алкмаар
48
Найджел ван Хаверен
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
55
Маркус Стеффен
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
26
Милиано Джонатанс
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
55
Маркус Стеффен
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
26
Милиано Джонатанс
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Мирон ван Бредероде
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Витесс - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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