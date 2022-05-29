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Расписание матчей
МЛС 2026
Монреаль - Цинциннати
Монреаль - Цинциннати: обзор матча 29 мая 2022
Монреаль
29.05.2022, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 19 тур
4 : 3
Завершен
Цинциннати
21'
Ж. Ватерман
45+4'
Р. Киото
46'
М. Шоньер
59'
Р. Киото (П)
12'
Х. Морено
52'
А. Барреаль
64'
Х. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монреаль - Цинциннати
Желтая карточка
A. Hamdi
90'
+1
89'
Желтая карточка
Х. Морено
Желтая карточка
Р. Камачо
86'
85'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
О. Нвободо
Замена
З. Бассонг
️️️️
Л. Лаппалайнен
84'
Замена
M. Miljevic
️️️️
Р. Киото
84'
83'
Желтая карточка
Л. Акоста
75'
Замена
Y. Kubo
️️️️
Д. Баджи
75'
Замена
R. Gaddis
️️️️
А. Пауэлл
Замена
С. Пьетт
️️️️
М. Шоньер
65'
64'
ГОЛ! 4:3!
Х. Морено
Пас отдал
Бреннер
62'
Замена
Бреннер
️️️️
Д. Нельсон
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Р. Киото
59'
Желтая карточка
Ж. Ватерман
53'
52'
ГОЛ! 3:2!
А. Барреаль
Пас отдал
Л. Акоста
ГОЛ! 3:1!
М. Шоньер
Пас отдал
К. Камара
46'
Замена
К. Камара
️️️️
Х. Торрес
46'
ГОЛ! 2:1!
Р. Киото
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Ж. Ватерман
21'
Замена
A. Hamdi
️️️️
Д. Михайлович
17'
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
4
Камал Миллер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
ЦП
99
Хоакин Торрес
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
9
Ромель Киото
ЦФ
2
Алистер Джонстон
ЦФ
4
Руди Камачо
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Хуниор Морено
ЦП
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Монреаль
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
22
Зоран Бассонг
ЦФ
14
Ahmed Hamdi
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
1-5-4
1
Бреза
4
Миллер
99
Торрес
66
Шоньер
2
Ваньяма
26
Лаппалайнен
10
Михайлович
9
Киото
2
Ватерман
4
Камачо
2
Джонстон
3-1-1-5
18
4
Хагглунд
32
Мерфи
14
Нельсон
5
Нвободо
8
Морено
9
Васкес
14
Баджи
32
Акоста
22
Барреаль
2
Пауэлл
9
Киото
10
10
9
Киото
66
Шоньер
6
Пьетт
6
Пьетт
66
Шоньер
26
Лаппалайнен
22
Бассонг
22
Бассонг
26
Лаппалайнен
10
Михайлович
14
14
10
Михайлович
99
Торрес
85
Камара
85
Камара
99
Торрес
2
Пауэлл
28
28
2
Пауэлл
5
Нвободо
4
4
5
Нвободо
14
Баджи
7
7
14
Баджи
14
Нельсон
20
Бреннер
20
Бреннер
14
Нельсон
Остались в запасе
Монреаль
Цинциннати
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
25
Kenneth Vermeer
ВР
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Монреаль - Цинциннати
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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