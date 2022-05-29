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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Белшина
Неман - Белшина: обзор матча 29 мая 2022
Неман
29.05.2022, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Белшина
19'
П. Савицкий
48'
П. Савицкий (П)
62'
Д. Гомза
75'
М. Иса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Белшина
90'
+2
Желтая карточка
А. Гуренко
86'
Замена
М. Колядко
️️️️
М. Иса
Желтая карточка
И. Садовничий
79'
75'
ГОЛ! 2:2!
М. Иса
Пас отдал
А. Гуренко
71'
Желтая карточка
В. Соланович
Замена
С. Куадио
️️️️
Е. Зубович
68'
Замена
М. Яблонский
️️️️
Р. Пасевич
64'
62'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гомза
Пас отдал
А. Слабашевич
Желтая карточка
А. Шукуров
51'
51'
Замена
В. Соланович
️️️️
И. Кухарчик
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Савицкий
48'
Желтая карточка
Р. Пасевич
41'
21'
Желтая карточка
И. Кухарчик
ГОЛ! 1:0!
П. Савицкий
19'
14'
Желтая карточка
И. Чесноков
Желтая карточка
А. Легчилин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
20
Иван Садовничий
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
8
Ненад Адамович
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Белшина
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
11
Илья Васильев
ЦП
77
Муса Иса
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
6
Кирилл Родионов
ЦФ
17
Ислам Чесноков
ЦФ
1
Артем Денисенко
ЦФ
8
Илья Кухарчик
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
26
Владислав Варакса
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Белшина
7
Михаил Колядко
ЦП
23
Владислав Соланович
ЦП
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
4-5
24
Якимов
32
Павлюковец
46
Легчилин
88
Савицкий
10
Шукуров
1
Малиевский
8
Адамович
97
Пасевич
17
Зубович
3-2-1-5
3
Зинович
30
Трояков
21
Слабашевич
11
Васильев
77
Иса
11
Гуренко
6
Родионов
9
Исаев
8
Кухарчик
1
Денисенко
17
Чесноков
97
Пасевич
78
Яблонский
78
Яблонский
97
Пасевич
17
Зубович
11
Куадио
11
Куадио
17
Зубович
77
Иса
7
Колядко
7
Колядко
77
Иса
8
Кухарчик
23
Соланович
23
Соланович
8
Кухарчик
Остались в запасе
Неман
Белшина
4
Андрей Васильев
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
26
Владислав Варакса
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Володько
Остались в запасе
4
Андрей Васильев
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
26
Владислав Варакса
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
16
Владислав Василючек
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Велисевич
ЦП
1
Maksim Vysotskiy
ЦФ
19
Никита Соколовский
ЦФ
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Александр Володько
Статистика матча Неман - Белшина
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Белшина
- : -
28.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Барановичи
0 : 1
21.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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