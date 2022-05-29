Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Осер
Сент-Этьен - Осер: обзор матча 29 мая 2022
Сент-Этьен
29.05.2022, воскресенье, 20:00
Франция. Лига 1, Финал
1 : 1
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Осер
76'
М. Камара
51'
Х. Сахи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сент-Этьен - Осер
Замена
А. Диуссе
️️️️
З. Юссуф
110'
95'
Замена
Р. Дюгимон
️️️️
М. Отре
89'
Желтая карточка
Б. Туре
83'
Замена
А. Коефф
️️️️
Х. Сахи
Замена
Э. Муэффек
️️️️
М. Камара
80'
Замена
Р. Будебуз
️️️️
Р. Амума
80'
ГОЛ! 1:1!
М. Камара
Пас отдал
Э. Кривелли
76'
74'
Замена
Л. Синайоко
️️️️
Г. Эйн
64'
Замена
Г. Перрен
️️️️
А. Труй
Замена
Э. Кривелли
️️️️
В. Хазри
62'
Замена
А. Норден
️️️️
А. Аушиш
58'
Замена
Г. Силва
️️️️
Ф. Сако
57'
51'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сахи
Пас отдал
М. Отре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Осер
16
Донован Леон
ВР
2
Карлан Аркю
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
7
Готье Эйн
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
29
Хамза Сахи
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
20
Бакари Сако
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
26
Поль Джоли
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
14
Mohamed Ben Fredj
ЦФ
21
Реми Дюгимон
ЦФ
0
A. Ndom
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
4-2-2-2
13
Бернардони
47
Трауко
2
Мукуди
5
Мангала
77
Сако
45
Камара
28
Юссуф
99
Буанга
24
Аушиш
10
Хазри
17
Амума
3-1-3-3
16
Леон
2
Аркю
5
Жубал
5
Бернар
20
Туре
23
Отре
22
Труй
7
Эйн
12
Пелленар
29
Сахи
14
Шарбонье
77
Сако
11
Силва
11
Силва
77
Сако
45
Камара
17
Муэффек
17
Муэффек
45
Камара
28
Юссуф
10
Диуссе
10
Диуссе
28
Юссуф
17
Амума
10
Будебуз
10
Будебуз
17
Амума
24
Аушиш
70
Норден
70
Норден
24
Аушиш
10
Хазри
27
Кривелли
27
Кривелли
10
Хазри
29
Сахи
92
Коефф
92
Коефф
29
Сахи
23
Отре
21
Дюгимон
21
Дюгимон
23
Отре
7
Эйн
9
Синайоко
9
Синайоко
7
Эйн
22
Труй
28
Перрен
28
Перрен
22
Труй
Остались в запасе
Сент-Этьен
Осер
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
40
Тео Де Персен
ВР
26
Поль Джоли
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
14
Mohamed Ben Fredj
ЦФ
0
A. Ndom
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
50
Микаэль Наде
ЦЗ
20
Бакари Сако
ЦП
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
26
Поль Джоли
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
14
Mohamed Ben Fredj
ЦФ
0
A. Ndom
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Сент-Этьен - Осер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Осер
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+