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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Сент-Этьен
Осер - Сент-Этьен: обзор матча 26 мая 2022
Осер
26.05.2022, четверг, 20:00
Франция. Лига 1, Финал
1 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Сент-Этьен
87'
Г. Перрен
15'
З. Юссуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Осер - Сент-Этьен
ГОЛ! 1:1!
Г. Перрен
Пас отдал
Б. Туре
87'
Замена
Р. Дюгимон
️️️️
Г. Эйн
85'
84'
Замена
И. Масон
️️️️
А. Норден
Замена
А. Труй
️️️️
Х. Сахи
77'
66'
Замена
Р. Будебуз
️️️️
А. Аушиш
Замена
Г. Перрен
️️️️
Л. Синайоко
63'
59'
Желтая карточка
Д. Буанга
54'
Замена
Л. Гурна
️️️️
Ф. Сако
54'
Замена
Г. Силва
️️️️
З. Юссуф
53'
Замена
В. Хазри
️️️️
Э. Кривелли
Желтая карточка
К. Бернар
50'
15'
ГОЛ! 0:1!
З. Юссуф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
2
Карлан Аркю
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
20
Бирама Туре
ОП
7
Готье Эйн
ЦП
23
Матиас Отре
ЦП
9
Лассине Синайоко
ЦФ
29
Хамза Сахи
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Сент-Этьен
13
Поль Бернардони
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
26
Поль Джоли
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
22
Алексис Труй
ЦП
21
Реми Дюгимон
ЦФ
0
A. Ndom
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
14
Mohamed Ben Fredj
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
97
Иванн Масон
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
17
Ромен Амума
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
3-1-2-4
16
Леон
2
Аркю
5
Бернар
5
Жубал
20
Туре
7
Эйн
23
Отре
9
Синайоко
12
Пелленар
14
Шарбонье
29
Сахи
4-2-3-1
13
Бернардони
77
Сако
2
Мукуди
50
Наде
47
Трауко
28
Юссуф
45
Камара
99
Буанга
24
Аушиш
70
Норден
27
Кривелли
29
Сахи
22
Труй
22
Труй
29
Сахи
7
Эйн
21
Дюгимон
21
Дюгимон
7
Эйн
9
Синайоко
28
Перрен
28
Перрен
9
Синайоко
77
Сако
29
Гурна
29
Гурна
77
Сако
28
Юссуф
11
Силва
11
Силва
28
Юссуф
70
Норден
97
Масон
97
Масон
70
Норден
24
Аушиш
10
Будебуз
10
Будебуз
24
Аушиш
27
Кривелли
10
Хазри
10
Хазри
27
Кривелли
Остались в запасе
Осер
Сент-Этьен
40
Тео Де Персен
ВР
26
Поль Джоли
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
0
A. Ndom
ЦФ
14
Mohamed Ben Fredj
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
17
Ромен Амума
ЦФ
42
Этьен Грин
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
26
Поль Джоли
ЦЗ
92
Александр Коефф
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
0
A. Ndom
ЦФ
14
Mohamed Ben Fredj
ЦФ
Остались в запасе
17
Ромен Амума
ЦФ
42
Этьен Грин
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Осер - Сент-Этьен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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