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Расписание матчей
Лига наций
Уэльс - Нидерланды
Уэльс - Нидерланды: обзор матча 08 июня 2022
Уэльс
08.06.2022, среда, 21:45
Лига наций, группа A4, 2 тур
1 : 2
Завершен
Нидерланды
90+2'
Р. Норрингтон-Дэвис
50'
Т. Коопмейнерс
90+4'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэльс - Нидерланды
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
Т. Маласья
ГОЛ! 1:1!
Р. Норрингтон-Дэвис
Пас отдал
К. Робертс
90'
+2
90'
+1
Замена
Г. Тил
️️️️
Н. Ланг
84'
Замена
Б. Мартинс-Инди
️️️️
М. де Лигт
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Б. Джонсон
77'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Д. Джеймс
77'
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Левитт
68'
67'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
К. Гакпо
67'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Й. Схаутен
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Д. Моррел
60'
50'
ГОЛ! 0:1!
Т. Коопмейнерс
Пас отдал
Й. Схаутен
Замена
А. Дэвис
️️️️
Д. Уорд
46'
3'
Желтая карточка
Д. Тезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
23
Дилан Левитт
ЦП
20
Даниэль Джеймс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
0
Джордан Тезе
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Ханс Хатебур
ПЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
16
Йерди Схаутен
ЦП
17
Ноа Ланг
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
5
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
17
Рабби Матондо
ПВ
19
Сорба Томас
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
8
Уэс Бернс
ЦФ
Нидерланды
1
Кьел Шерпен
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
16
Гус Тил
АП
14
Дэви Классен
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-2-1-3
12
Уорд
2
Мефам
6
Родон
16
Норрингтон-Дэвис
16
Моррел
14
Робертс
23
Левитт
11
Джонсон
20
Джеймс
8
Уилсон
3-3-2-1-1
23
Флеккен
0
Тезе
6
де Врей
6
де Лигт
2
Хатебур
20
Коопмейнерс
16
Маласья
16
Схаутен
17
Ланг
11
Гакпо
9
Вегхорст
20
Джеймс
17
Матондо
17
Матондо
20
Джеймс
12
Уорд
21
Дэвис
21
Дэвис
12
Уорд
23
Левитт
26
Смит
26
Смит
23
Левитт
16
Моррел
17
Колуилл
17
Колуилл
16
Моррел
11
Джонсон
11
Бэйл
11
Бэйл
11
Джонсон
6
де Лигт
4
Мартинс-Инди
4
Мартинс-Инди
6
де Лигт
16
Схаутен
21
де Йонг
21
де Йонг
16
Схаутен
17
Ланг
16
Тил
16
Тил
17
Ланг
11
Гакпо
25
Бергвейн
25
Бергвейн
11
Гакпо
Остались в запасе
Уэльс
Нидерланды
5
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
8
Уэс Бернс
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
22
Дензел Дюмфрис
ПП
1
Кьел Шерпен
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
11
Стивен Бергейс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
5
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
19
Сорба Томас
ПВ
8
Уэс Бернс
ЦФ
Остались в запасе
22
Дензел Дюмфрис
ПП
1
Кьел Шерпен
ВР
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
11
Стивен Бергейс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Уэльс - Нидерланды
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
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