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Расписание матчей
Лига наций
Бельгия - Польша
Бельгия - Польша: обзор матча 08 июня 2022
Бельгия
08.06.2022, среда, 21:45
Лига наций, группа A4, 2 тур
6 : 1
Завершен
Польша
42'
А. Витсель
59'
К. Де Брюйне
73'
Л. Троссард
80'
Л. Троссард
83'
Л. Дендокер
90+3'
Л. Опенда
28'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Польша
ГОЛ! 6:1!
Л. Опенда
Пас отдал
Т. Азар
90'
+3
Замена
В. Фас
️️️️
А. Витсель
84'
Замена
Л. Опенда
️️️️
М. Батшуайи
84'
Замена
Т. Азар
️️️️
Т. Кастань
84'
ГОЛ! 5:1!
Л. Дендокер
Пас отдал
Ю. Тилеманс
83'
81'
Замена
Н. Залевски
️️️️
Я. Каминьски
ГОЛ! 4:1!
Л. Троссард
Пас отдал
Я. Карраско
80'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
К. Де Брюйне
75'
ГОЛ! 3:1!
Л. Троссард
Пас отдал
М. Батшуайи
73'
69'
Замена
А. Букса
️️️️
Р. Левандовски
66'
Замена
М. Кэш
️️️️
С. Шиманьски
Замена
Л. Троссард
️️️️
Э. Азар
66'
ГОЛ! 2:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Э. Азар
59'
46'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
Г. Крыховяк
46'
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
Т. Пухач
ГОЛ! 1:1!
А. Витсель
Пас отдал
Т. Кастань
42'
Желтая карточка
А. Витсель
36'
28'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Шиманьски
14'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Польша
1
Бартломей Дронговски
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
25
Роберт Гумни
ПЗ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
17
Шимон Журковски
ОП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
16
Торган Азар
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Луа Опенда
ЦФ
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
23
Матеуш Клих
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
3-3-3-1
12
Миньоле
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
21
Кастань
19
Дендокер
8
Тилеманс
6
Витсель
10
Азар
7
Де Брюйне
11
Карраско
23
Батшуайи
4-2-1-2-1
1
Дронговски
25
Гумни
15
Глик
5
Беднарек
15
Пухач
17
Журковски
10
Крыховяк
10
Зелински
20
Шиманьски
7
Каминьски
9
Левандовски
7
Де Брюйне
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
6
Витсель
4
Фас
4
Фас
6
Витсель
21
Кастань
16
Азар
16
Азар
21
Кастань
10
Азар
10
Троссард
10
Троссард
10
Азар
23
Батшуайи
11
Опенда
11
Опенда
23
Батшуайи
7
Каминьски
21
Залевски
21
Залевски
7
Каминьски
15
Пухач
18
Берешиньски
18
Берешиньски
15
Пухач
20
Шиманьски
2
Кэш
2
Кэш
20
Шиманьски
10
Крыховяк
17
Шиманьски
17
Шиманьски
10
Крыховяк
9
Левандовски
16
Букса
16
Букса
9
Левандовски
Остались в запасе
Бельгия
Польша
13
Матс Селс
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
1
Войцех Щесны
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
23
Матеуш Клих
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Чеслав Михневич
Остались в запасе
13
Матс Селс
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Остались в запасе
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
1
Войцех Щесны
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
23
Матеуш Клих
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Чеслав Михневич
Статистика матча Бельгия - Польша
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
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