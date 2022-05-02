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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Лутон Таун
Фулхэм - Лутон Таун: обзор матча 02 мая 2022
Фулхэм
02.05.2022, понедельник, 19:15
Англия. Чемпионшип, 45 тур
7 : 0
Завершен
Лутон Таун
29'
Т. Кэрни
39'
К. Тете
54'
Ф. Карвалью
62'
А. Митрович
65'
Б. Рид
79'
Ж. Мишель Сери
90+2'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Лутон Таун
Желтая карточка
А. Митрович
90'
+3
ГОЛ! 7:0!
А. Митрович
90'
+2
Замена
Р. Муньис
️️️️
Т. Кэрни
86'
85'
Желтая карточка
А. Мускве
Желтая карточка
Х. Уилсон
83'
ГОЛ! 6:0!
Ж. Мишель Сери
79'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Ф. Карвалью
78'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Х. Рид
72'
67'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Р. Снодграсс
ГОЛ! 5:0!
Б. Рид
Пас отдал
Ф. Карвалью
65'
64'
Замена
А. Мускве
️️️️
К. Джером
ГОЛ! 4:0!
А. Митрович
62'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Карвалью
Пас отдал
Х. Уилсон
54'
51'
Желтая карточка
Д. Поттс
ГОЛ! 2:0!
К. Тете
39'
37'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
35'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
31'
Замена
П. Киосо
️️️️
Ф. Оньединма
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
Х. Уилсон
29'
27'
Желтая карточка
Т. Локьер
11'
Желтая карточка
Д. Хилтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Бобби Рид
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Лутон Таун
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
4-2-3-1
1
Родак
33
Робинсон
3
Рим
4
Адарабиойо
2
Тете
6
Рид
10
Кэрни
14
Карвалью
14
Рид
10
Уилсон
9
Митрович
4-1-3-2
13
Ингрэм
32
Бурк
15
Локьер
17
Белл
3
Нейсмит
16
Кэмпбелл
44
Оньединма
23
Лэнсбери
23
Снодграсс
14
Хилтон
35
Джером
14
Карвалью
92
Кебану
92
Кебану
14
Карвалью
6
Рид
14
Сери
14
Сери
6
Рид
10
Кэрни
9
Муньис
9
Муньис
10
Кэрни
44
Оньединма
30
Киосо
30
Киосо
44
Оньединма
23
Снодграсс
18
Кларк
18
Кларк
23
Снодграсс
35
Джером
15
Мускве
15
Мускве
35
Джером
Остались в запасе
Фулхэм
Лутон Таун
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
23
Гарри Корник
ЦФ
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
Остались в запасе
23
Гарри Корник
ЦФ
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Фулхэм - Лутон Таун
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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