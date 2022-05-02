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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед: обзор матча 02 мая 2022
Лос-Анджелес
02.05.2022, понедельник, 05:00
США. МЛС, 13 тур
2 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
83'
Р. Холлингшид
90'
Х. Сифуэнтес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед
ГОЛ! 2:0!
Х. Сифуэнтес
Пас отдал
Д. Паласиос
90'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
К. Вела
88'
87'
Замена
А. Эну
️️️️
J. Rosales
85'
Желтая карточка
К. Арриага
ГОЛ! 1:0!
Р. Холлингшид
Пас отдал
Д. Мусовски
83'
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
Ф. Эскобар
74'
69'
Желтая карточка
Б. Дибасси
65'
Замена
Л. Амарилья
️️️️
A. Danladi
Замена
Д. Мусовски
️️️️
К. Опоку
63'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
Л. Блессинг
63'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
15
Латиф Блессинг
АП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
3-3-1-3
71
Крепо
24
Эскобар
3
Мурильо
5
Мбаке
6
Паласиос
6
Санчес
3
Акоста
15
Блессинг
10
Вела
90
Опоку
17
Аранго
4-3-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
18
Дибасси
92
91
16
Арриага
30
17
Лод
99
10
Рейносо
21
Хлонгване
10
Вела
45
Гинелла
45
Гинелла
10
Вела
24
Эскобар
24
Холлингшид
24
Холлингшид
24
Эскобар
15
Блессинг
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
90
Опоку
19
Мусовски
19
Мусовски
90
Опоку
30
23
Эну
23
Эну
30
99
9
Амарилья
9
Амарилья
99
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
21
Tyler Miller
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
26
Cal Jennings
ЦФ
Остались в запасе
21
Tyler Miller
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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