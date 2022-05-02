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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Ольборг
Силькеборг - Ольборг: обзор матча 02 мая 2022
Силькеборг
02.05.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа A, 6 тур
4 : 2
Завершен
Ольборг
1'
Л. Энгель
32'
Л. Энгель
51'
Н. Валлис
68'
Т. Сальквист
25'
Л. Прип
44'
Л. Прип
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Ольборг
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
Р. Гояни
87'
87'
Замена
А. Эмента
️️️️
Л. Андерсен
Замена
М. Каалунд
️️️️
А. Клинге
78'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
Н. Валлис
78'
75'
Замена
М. Кристенсен
️️️️
М. Хойхольт
75'
Замена
C. Gedsted
️️️️
К. Паллесен
Желтая карточка
Р. Карстенсен
71'
ГОЛ! 4:2!
Т. Сальквист
68'
66'
Желтая карточка
М. Хойхольт
57'
Замена
О. Росс
️️️️
К. Куск
57'
Замена
К. Хег
️️️️
М. Макарич
ГОЛ! 3:2!
Н. Валлис
Пас отдал
Р. Гояни
51'
44'
ГОЛ! 2:2!
Л. Прип
Пас отдал
М. Макарич
ГОЛ! 2:1!
Л. Энгель
32'
25'
ГОЛ! 1:1!
Л. Прип
Пас отдал
М. Макарич
ГОЛ! 1:0!
Л. Энгель
Пас отдал
М. Бринк
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
23
Роберт Гояни
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Ольборг
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Силькеборг
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
16
Stan van Bladeren
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
26
Магнус Кристенсен
ЦП
18
Аносике Эмента
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
32
Casper Gedsted
ЦФ
2-4-4
1
Ларсен
29
Карстенсен
3
Феликс
8
Йоргенсен
6
Бринк
7
Валлис
23
Гояни
9
Хелениус
3
Сальквист
4
Энгель
19
Клинге
3-4-4
45
Хагельскьер
2
Паллесен
4
Гранли
4
Тораринссон
8
Фоссум
18
Прип
6
Хойхольт
9
Макарич
7
Куск
25
Андерсен
35
Ринне
7
Валлис
23
Тордарсон
23
Тордарсон
7
Валлис
19
Клинге
18
Каалунд
18
Каалунд
19
Клинге
23
Гояни
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
23
Гояни
6
Хойхольт
26
Кристенсен
26
Кристенсен
6
Хойхольт
25
Андерсен
18
Эмента
18
Эмента
25
Андерсен
7
Куск
11
Росс
11
Росс
7
Куск
9
Макарич
9
Хег
9
Хег
9
Макарич
2
Паллесен
32
32
2
Паллесен
Остались в запасе
Силькеборг
Ольборг
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
12
Тео Сандер
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
33
Владимир Прийович
ЦЗ
Главный тренер
Ким Поульсен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Силькеборг - Ольборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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Ольборг
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2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
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